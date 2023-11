La violencia de género se dispara entre los menores: "Hay un retroceso"

Los casos atendidos por violencia de género en víctimas con una media de 10 años crecen un 212% en la Comunidad Valenciana, muy por encima de la media nacional.

Se ha disparado un 212% los casos de violencia de género en menores de edad en los últimos cuatro años en la Comunidad Valenciana. Las tecnologías influyen directamente y sirven como arma para el agresor, que en la mayoría de casos también son menores de edad. Las víctimas, de hecho, tienden a normalizar situaciones como el control de sus dispositivos móviles por parte de sus agresores.

Así se desprenden las alarmantes cifras del estudio sobre la 'Evolución de la Violencia contra las Mujeres y la Infancia y Adolescencia en España' elaborado por la Fundación de Ayuda a Niños/as y Adolescentes en Riesgo, ANAR. Se trata del primer estudio llevado a cabo en España desde la perspectiva de Estambul que recoge todos los tipos de violencia y está basado en los propios testimonios de los niños que llamaron al servicio de las Líneas de Ayuda para identifican los perfiles más vulnerables, así como los perfiles de los agresores implicados con el objetivo de tomar acciones.

Al menos 20.515 niños y adolescentes han sido víctimas de algún tipo de violencia en la Comunidad Valenciana entre 2018 y 2022, según el estudio. 2.962 menores contactaron con ANAR desde la Comunidad Valenciana. Las víctimas valencianas representan un 14'4% del total nacional.

A partir de 12 años ya recibimos llamadas de violencia en sus primeras relaciones sentimentales

El estudio distingue entre cuatro tipos de violencia sobre los menores de edad. La principal preocupación que engloba la mayoría de los casos es la violencia de género. "A partir de 12 años ya se recibimos llamadas de violencia en sus primeras relaciones sentimentales", ha afirmado la directora de la Fundación ANAR, Diana Díaz. En total, 1.594 menores de edad han sido atendidos por violencia de género en la Comunidad Valenciana. Estos casos se han disparado un 212% en la Comunidad Valenciana, una cifra muy elevada y muy por encima de la media nacional. En el resto de España los casos a violencia de género también se han incrementado un 97'2%.

Las agresiones sexuales grupales han pasado de representar el 2'1% de las llamadas al 10'5%. Es una nueva tendencia a la alza en los últimos 10 años. Esta tendencia "necesariamente mira el mundo tecnológico desde donde reciben impactos fuertes", explica Díaz señalando el detonante de la pornografía, "donde no hay ningún tipo de control, no hay pensamiento critico, ni limite y van a perpetuar y repetir". "Ellas también normalizan estos fenómenos y existe el riesgo de la normalización, se toleran grandes dosis de violencia sexual", ha alertado la representante de ANAR.

Además de la violencia de género, el estudio analiza otros tipos de violencia como la doméstica o relacionada con el entorno, sexual, física o psicológica, o el acoso escolar. La violencia sexual se refiere a las agresiones sexuales y la relacionada con la tecnología como el sexting o la pornografía. En estos casos se ha producido un incremento del 34'4%, cinco puntos más que en el resto de España.

En el caso de la violencia física o psicológica también ha crecido un 13'6% en la Comunidad Valenciana, mientras en el resto del territorio nacional ni aumenta ni disminuye, sino que se mantiene.

También los menores de edad sufren la violencia no directa, sino en su entorno. "Llaman para ver cómo puede proteger a la madre en muchos casos incapacitada", explica Díaz.

El acoso escolar es la violencia predominante en casos de discapacidad intelectual, que suponen un 14'5% del total y en la que en el 63% de los casos de acoso escolar, las víctimas tienen algún tipo de discapacidad.

El perfil de la víctima

En las víctimas de violencia de género la edad media es de 10 años, mayoritariamente viven en familias monoparentales y son de origen migrante en la mitad de los casos (54'1%) de la Comunidad Valenciana, algo superior a la media nacional.

La media de edad de las víctimas que sufren agresiones físicas es de 12 años aunque llama la atención como los menores de diez años representan una parte amplia. El 32% de las víctimas de agresiones físicas atendidas por la Fundación tienen 10 años o menos.

La directora de ANAR explica las consecuencias que sufren las víctimas y las conductas que llevan a cabo que pueden servir para identificar los casos: "En el ámbito escolar, el rendimiento bajo, también se ve reflejado en el estado anímico, está refugiada y aislada". Sufren depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y una "conducta reactiva" con la familia. "Discute con la familia porque defiende su relación de pareja", explica. También este factor está relacionado con la tentativa de suicidio, aunque Díaz matiza que no se puede atribuir en todos los casos ya que "es multicausal, le ocurren varias cosas".

Llama la atención que la mitad de ellas no son conscientes de estar sufriendo ningún tipo de violencia, un 57% en la Comunidad Valenciana y un 47'1% a nivel nacional. Normalizan situaciones como el control de sus teléfonos móviles por parte de su agresor (47%). El 30% de las víctimas normalizan insultos y ser minusvaloradas mientras el 30% reconoce como normal la difusión de fotos personales.

El perfil del agresor y el arma de la tecnología

En los casos de violencia de género, la mayoría de los casos el agresor es la pareja actual de la víctima (57%). Su edad suele coincidir con la edad de la víctima, entorno a los 14 a 17 años. No obstante, 3 de cada 10 agresores son mayores de edad ya que no solo sufren violencia fruto de las relaciones adolescentes.

En el resto de las formas de violencia, que no violencia de género, suele ser el padre como en la mayoría de los casos de violencia domestica, o incluso múltiples agresores como en el caso de acoso escolar.

La influencia de la tecnologia está implicada en la mayoría de los casos, en un 83'2%. Por un lado, la tecnología es "una poderosa herramienta del agresor" ya que amenaza con la difusión de información o contenidos delicados de las víctimas, al mismo tiempo que influye en los casos de violencia relacionada con el entorno como, por ejemplo, mediante sistemas de GPS.

"Un retroceso en la Igualdad"

La consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha alertado de que "hay un retroceso en la igualdad". Por un lado, en las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra los menores de edad debido al "retraso" a la hora de tener en cuenta a los menores que no fue hasta 2015 con la Ley de Infancia y Adolescencia. También ha remarcado que existe un "retroceso en igualdad" en el sentido de normalización . "Nuestras niñas aceptan como normales situaciones indeseables que antes no hubiéramos aceptado". Ese retroceso, apunta, "tiene que ver con las redes sociales. A raíz de la pandemia se han convertido en su entorno mas cercano". "El control se da entre ellos, no solo en niños sobre niñas", ha puntualizado haciendo especial hincapié en la violencia sexual que "cada vez es mayor y más violenta", ha lamentado.

Para combatir la problemática, desde la Conselleria de Igualdad centran esfuerzos en abordar la violencia de género en los menores de edad a través de campañas de sensibilización y educación sexual. "Los menores son nuestro futuro y también nuestro presente, merecen nuestra preocupación y que nos ocupemos de ello", ha afirmado la consellera Susana Camarero. Por eso ha avanzado que la Conselleria ha iniciado una ronda de contactos con todas las entidades, incluido con ANAR. Además, se ha puesto en marcha unos reconocimientos a entidades que trabajan en pro de la erradicación de la violencia machista.

También ha avanzado que se pondrá en marcha una campaña en colaboración con el IVAJ bajo el lema 'No me toques el Whatsapp' ya que "un elemento importante de la violencia es el control a través de las redes sociales y el teléfono". A esta campaña se suma la puesta en marcha de programas de sensibilización y educación a los menores y a los profesionales en los centros educativos.