El repaso de Vicent Mompó a Bielsa: “yo sí tengo el respaldo de mis compañeros”

El presidente de la Diputación de Valencia deja en evidencia al portavoz socialista: “cuando vinimos a trabajar el segundo día a los funcionarios les parecía raro porque el PSOE no lo hacía”

Pleno de sábado matutino (a las 8:10 comenzó) en la Diputación de Valencia que se había tenido que aplazar un error de forma en la convocatoria donde se ha aprobado la relación de puestos de trabajo (RPT) con los votos a favor de PP, Ens Uneix y Vox, mientras que Compromís se ha abstenido y el PSPV ha votado en contra. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha reprochado al portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, que se el PSOE se haya quedado solo en la votación pese a que los RPT han sido pactados con los sindicatos.

Vicent Mompó ha querido contestar a Bielsa dejando además alguna indirecta como “yo sí tengo el apoyo de mis compañeros” en relación al intento fallido de Bielsa de ser el secretario general del PSPV-PSOE. Mompó además ha indicado que “no se viene al pleno a manifestar intenciones de ayudar, o se ayuda o no se ayuda, o se apoya o no se apoya, o se trabaja o no se trabaja”.

El presidente de la Diputación ha advertido a Bielsa de que “lo que no se vota aquí a favor no se negocia luego en los despachos” y que no entiende que no apoyen el RPT, recordando que el PSOE sólo ha acordado “cuando hay que subirse el salario”. Mompó además ha relatado que cuando el PP llegó al gobierno de la Diputación “los funcionarios se extrañaron de que el segundo día fuéramos a trabajar y preguntaron si íbamos a ir todos los días”, en comparación con el anterior gobierno del PSOE y Compromís.

Sobre el RPT, el diputado de Administración General, Ricardo Gabaldón, ha defendido que esta modificación es "realista, cumple con la legalidad y los objetivos de optimizar y poner en valor todos los recursos propios" de la Diputación e impulsar "de manera definitiva" el municipalismo, "principal eje de actuación política para esta legislatura". Para ello, ha resaltado, ha habido "una constante interlocución con el personal y los responsables sindicales y se ha llegado a un amplio acuerdo con ellos".