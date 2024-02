Mompó exige "soluciones" para la agricultura valenciana

El president de la Diputació afirma que “ayudar a los agricultores es ayudar a todo nuestro sector primario” y anuncia planes de formación

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha reclamado “soluciones reales” a la problemática que padece el sector citrícola valenciano y ha “exigido al gobierno del Estado español que se tome de una vez en serio a nuestro sector primario para defender sus reivindicaciones ante la Unión Europea”.

Mompó ha visitado esta mañana, junto a Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), las instalaciones en Algemesí de Albenfruit, una empresa familiar valenciana líder a nivel internacional en la recolecta y exportación de mandarinas, naranjas y clementinas, en una jornada que ha contado también con la presencia del concejal de Agricultura y Medio Ambiente del ayuntamiento de Algemesí, Marcos Giner.

El presidente de la Diputació ha querido trasladar su “apoyo personal e institucional a nuestros agricultores, que son víctimas de una legislación que parece buscar la destrucción del sector primario”.

“El que la Diputació no tenga competencias directas en materia agraria -ha continuado Mompó- no es excusa para no implicarse al máximo con un sector que necesita ayuda de la administración, porque apoyar a los agricultores es apoyar a todo nuestro sector primario”.

Vicent Mompó ha querido especificar ese apoyo en “acciones concretas como la programación de un plan de formación provincial que mejore las capacidades de nuestros agricultores, porque las nuevas tecnologías también pueden ser unas muy buenas aliadas en un sector tan tradicional como este”.

Asimismo, el president Mompó ha incidido en “el impulso que ya estamos dando desde el área de Carreteras a un plan para mejorar el estado de los caminos rurales, que son vías fundamentales para el acceso a los campos de cultivo”, y ha anunciado también que “se está trabajando con la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana en el diseño de ayudas para controlar la fauna silvestre”.

Por su parte, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha agradecido “el interés de la Diputació, a través de su presidente Vicent Mompó, por conocer en primera persona las necesidades de nuestro sector citrícola y agrario”, y ha explicado que “es hora de abordar de una vez temas como las cláusulas espejo para la reciprocidad en acuerdos internacionales, porque no podemos salir al mercado con unas reglas de juego diferentes al resto de actores”.

En este sentido, Vicent Mompó ha concluido que “Valencia es la despensa de Europa, y gracias al trabajo de nuestras empresas, millones de personas comen diariamente productos de primer nivel, por lo que no tiene sentido que Bruselas no muestre un mínimo de empatía hacia nuestros agricultores”.