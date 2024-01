774 bicicletas son abandonas en Valencia este último año

El centro de la ciudad, la fachada marítima y la zona próxima al Campus de Tarongers son las tres zonas donde se han retirado más vehículos.

La Policía Local de València ha retirado en 2023 un total de 774 bicicletas dejadas en la calle, unos vehículos que, aunque estaban estacionados de manera correcta, habían sido abandonadas por sus dueños y ocupaban un lugar de estacionamiento que no podía ser utilizado por el resto de usuarios.

El centro de la ciudad, la fachada marítima y la zona próxima al Campus de Tarongers son las tres zonas donde se han retirado más vehículos. En muchas ocasiones, solo se encuentra el chasis y, en otras, las bicicletas son propiedad de una empresa que ha cerrado y no ha retirado el vehículo estacionado en la vía pública, ha indicado el consistorio en un comunicado.

Las bicicletas se deben estacionar en los aparcabicis que existen distribuidos por toda la ciudad y no en elementos del mobiliario urbano ni sujetar a los árboles. No obstante, la Ordenanza de Movilidad permite que las bicis se puedan atar a las farolas siempre que la cadena o candado esté recubierto de plástico para no dañar el fanal.

La Policía de Proximidad es la encargada de controlar los vehículos abandonados, un procedimiento que consiste en detectar signos evidentes de abandono, apuntar la fecha, el modelo, el lugar y se poner una pegatina que avisa que se inicia el procedimiento de retirada. Si transcurridos 30 días, la bicicleta sigue en el mismo lugar y en las mismas condiciones, se puede procede a su retirada.

En el caso de que solo quede el chasis se trasladará al ecoparque, pero si están completas se llevan a un depósito municipal o se ceden al Ayuntamiento para que proceda a su destrucción.