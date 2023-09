Rovira acaba con la imposición del valenciano en las zonas castellanoparlantes

El nuevo conseller modificará, con esta decisión, la política lingüística en educación establecida por Compromís: "hay niños, en estas zonas, obligados a estudiar matemáticas en valenciano".

El nuevo conseller de Educación, José Antonio Rovira, en plena crisis por las adjudicaciones de docentes y los autobuses que dejan tirados a niños y familias, ha anunciado que abordará "de manera urgente", la imposición del valenciano, en materia educativa, en zonas castellanoparlantes. "Un niño de Requena exento de estudiar la asignatura de Valenciano por ley se le obligue a estudiar Historia o Matemáticas en valenciano", consideraba Rovira.

Con esta iniciativa, el conseller modificará, en los próximos meses, la Ley de Plurilingüismo para las zonas castellanoparlantes de la Comunitat Valenciana, impulsada por el Botànic: "Queremos corregirlo de forma inmediata", ha aseverado en una entrevista en À Punt.

Según ha concretado, la modificación "puntual" para las zonas castellanoparlantes ya está en marcha y se hará "en cuanto se pueda" mediante la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2024.

Polémica Acadèmia Valenciana de la Llengua

Sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el conseller ha asegurado que no se siente "desautorizado" por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, después de que este asegurara que todo el Consell reconoce que esta entidad tiene la autoridad científica en el valenciano ante la polémica generada cuando Rovira dijo que no tenía la "verdad absoluta".

"En absoluto (me siento desautorizado). Lo que dijo Carlos Mazón es la verdad, de acuerdo a la norma que tenemos y al Estatuto de Autonomía, la AVL es la autoridad lingüística en esta comunidad", ha declarado.

Ahora bien, Rovira ha señalado que "eso no quita que hay personas que piensan que hay algunos errores" y que "la prueba es que el diccionario de la AVL muchas palabras las traduce de distintos modos". "Es lo que quise decir —ha justificado—: no hay un valenciano absoluto y único, a veces una palabra tiene diferentes acepciones para muchas personas".

Según ha indicado, mientras la AVL establece que una palabra se puede expresar de dos formas, "otras asociaciones" dicen que hay una tercera, entidades que ha reconocido que "no son oficiales" tras remarcar que él es economista y no lingüista.

En cualquier caso, el titular de Educación ha asegurado que Mazón ha "resuelto" esta polémica que, a su juicio, "no tiene más importancia". "En ningún momento me he sentido desautorizado", ha reiterado, y ha insistido en que, al igual que Mazón, él reconoce la autoridad de la AVL porque "lo dice el Estatut y no hay más".