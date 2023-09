El gobierno de Mazón apuesta por la Dependencia: 11.451 personas más

La ampliación de crédito de 39 millones para Dependencia permitirá subsanar solicitudes que dejó pendientes el Botànic… y provoca el reproche de Compromís al PSOE

El cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana ha servido para desatascar expedientes de Dependencia que aún no habían recibido su prestación. En concreto, 11.451 personas que habían sido reconocidas y estaban esperando la habilitación presupuestaria poder tener acceso a cobrar sus prestaciones lo van a hacer gracias a la acción del gobierno de Carlos Mazón.

Esto es posible tras aprobar la vicepresidencia segunda y conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero una ampliación de crédito de 39 millones para Dependencia. Asimismo, también se aprobaron otros 36 millones de euros para la Renta Valenciana de Inclusión.

Esto permitirá dar cobertura a otras 6.795 personas titulares de la renta valenciana de inclusión, sumando 23.782 personas que son sus familias en la Comunitat Valenciana reciben esta ayuda para salir de los rangos de pobreza.

Estos datos demuestran que la llegada del PP a la Generalitat no ha supuesto un retroceso en servicios sociales, sino todo lo contrario. Es más, estas 11.451 personas a las que se les ha reconocido el pago de la Dependencia estaban pendientes por el Botànic.

Que el PP haya ampliado crédito de 39 millones para pagar a 11.451 dependientes ha provocado el reproche de Compromís al PSPV-PSOE. Los nacionalistas acusan a los socialistas de bloquear este pago durante los últimos meses del Botànic y no autorizar desde Hacienda ampliar crédito porque no les interesaba por la cercanía de las elecciones. Así lo desvela el ex secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, de Compromís, sobre sus ex socios del PSPV-PSOE.