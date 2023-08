S. Camarero: "Tolerancia y respeto son claves para ayudar a los más vulnerables"

La vicepresidenta, ya conocida como "superconsellera", denuncia que el Consell de Puig congeló las ayudas para los nuevos dependientes y los beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión

Susana Camarero asume la vicepresidencia segunda, la secretaría del Consell y las áreas de Igualdad, Asuntos Sociales y Vivienda en el Gobierno de Carlos Mazón. O lo que es lo mismo: ella gestionará lo que en el Botànic estaba repartido entre tres consellers (Aitana Mas, Héctor Illueca y Rosa Pérez). Camarero ya ha sido apodada como la “superconsellera”. Impulsora del primer pacto de Estado contra el machismo (2007), esta abogada experta en conciliación igualdad y diversidad, se convierte en la mano derecha del presidente. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión pública en la que ha puesto en valor términos como diálogo, consenso, tolerancia o equidad. No dudó ante la llamada de Mazón, aunque supuso dejar un notable puesto en un reconocido bufete de abogados de Madrid.

- Recibió tres carteras de su antecesores: Igualdad, Transparencia y Vivienda. ¿Se puede llevar tres conselleries en una?

-La pregunta es porque eran necesarias tres conselleries y el gasto que suponen cuando lo podemos asumir desde una vicepresidencia. Sí, se puede llevar, se puede llevar con mucho trabajo, mucha dedicación y mucha responsabilidad. Al final todo consiste en priorizar y gestionar, sobre todo, gestionar bien que es por lo que abogamos en esta casa.

- Su nombramiento ha sido bien recibido por partidos y asociaciones ¿Es usted una persona de consenso?

-Soy una persona reconocida en el sector, apreciada por este y que nunca ha dejado de tener vinculación con todo lo asociado al bienestar social. Sí, es cierto que soy más desconocida en el sector de la vivienda y tengo que hacer un esfuerzo personal para aprender. Pero a lo largo de toda mi trayectoria profesional me he dedicado a la igualdad y a temas de bienestar social, como diputada autonómica, diputada nacional y senadora.

- Algunos de sus compañeros de gobierno, quizá, lo van a tener más complicado que usted

-La experiencia es un aval que te permite ir y entender más rápido lo que tienes de gestión. Ahora me toca la parte de coordinación del Consell llevando las reuniones de secretarios y subsecretarios. Yo he vivido esa parte como secretaria de Estado cuando Soraya Sáez de Santamaría nos presidía. Por lo tanto, yo ya sé como funciona ese formato y es mucho más fácil para mí que no para alguien que no venga de este ámbito.

-"Impidamos que de la crisis del Covid las mujeres sean las grandes sacrificadas y las familias sufran más vulnerabilidad. Estamos a tiempo de construir un nuevo escenario de convivencia basado en valores sociales como la tolerancia, el respeto, la reciprocidad, la justicia y la equidad" ¿Le suena?

-Sí, lo podría asumir.

-Es de usted, de un artículo que publicó en este diario.

-Yo soy liberal, con lo cual entiendo que la tolerancia y el respeto son claves para trabajar por aquellos que más lo necesitan, los más vulnerables. Hay que escuchar a todo el mundo. En mi toma de posesión dije que las puertas de esta conselleria iban a estar abiertas para los sectores; me gusta trabajar mucho con ellos, ya que, son los que día a día están con la gente y nos pueden ofrecer un mejor feedback, y otros partidos políticos. A mí me gusta el consenso y más en temas tan sensibles y humanos como los que abordamos en esta casa. Esto no consiste en pelearnos por un modelo económico, consiste en coordinarnos para que las personas que lo necesiten les llegue nuestra ayuda.

- Usted, durante la pandemia, siempre mantuvo que las principales perjudicadas de la crisis pandémica eran las mujeres.

-Las crisis tienen cara de mujer ¿Por qué? Muy sencillo. En el mercado laboral estamos con más problemas, solemos tener puestos de trabajo que sufren más en situaciones de crisis. Por el peso de la conciliación, le pese a quien le pese, la mujer sigue llevando esta ‘mochila’ que nos impide crecer y romper ese techo de cristal. Siguen habiendo desigualdades, que no siempre son discriminaciones, en el mundo laboral, social, de la participación… y las mujeres siempre somos las peor paradas y en momentos de crisis, peor todavía.

-Preguntarle a usted si es feminista, es una pregunta retórica, no tiene sentido…

-Yo, durante algunos años decía, porque la palabra feminista ha estado mal utilizada, que soy una mujer que defiende los derechos del resto de mujeres. Soy feminista de convicción, yo me creo esto y me lo creía durante toda mi trayectoria tanto en la política, como en la empresa privada.

- No lleva ni un mes en la conselleria…

-Y parece un año (ríe)

- ¿Pero le parece un año por los ‘marrones’ que tiene?, ¿podemos hacer ya una valoración diagnóstica de lo que se ha encontrado en estas tres conselleries?

-Es un poco pronto para hacer valoraciones y a mí me gustaría, de verdad, tomarme la valoración con calma. Estamos en el diagnóstico, saber qué nos hemos encontrado para poder dar respuesta, a través de un plan, que si tenemos, a estos problemas en consecuencia. En este diagnóstico lo que vemos es mala gestión.

¿Qué buscamos? Llegar a la buena gestión mejorando la gestión interna de esta casa. Las disputas internas, con cargos de diferentes colores políticos, dificultaba mucho la gestión. Y aquí yo creo que ha habido mucha falta de gestión, no todo el mundo vale para esta, y mucha ideología en esta. Aquí queremos que, cuando se tenga que tomar una decisión, en cualquiera de las tres cuestiones que llevamos, no se tome pensando en función del partido al que pertenecemos, sino que se decida en pro de aquello que sea mejor.

-Sus antecesores, Héctor Illueca, Aitana Mas, Rosa Pérez, ¿le dijeron cómo estaba la situación, le anotaron en un papel los problemas que dejaban?

-No — ríe —, fueron muy amables, en general ha habido una transición amable, pero no una transición de queda esto pendiente, nos lo vamos encontrando, los problemas, a medida que van saliendo algunos y otros los encontramos a medida que vamos preguntando para entenderlo y saber que es lo prioritario. Este barco es tan inmenso que necesitamos ir parcelando. Tengo la gran suerte de estar formando un equipo de grandes profesionales, algunos venían de la política, casi todos han estado fuera en los últimos tiempos, pero también viene gente del sector, buenos gestores, gente con experiencia que me está ayudando a aterrizar los temas y empezar a establecer.

-Una Conselleria de Vivienda que no construía vivienda. ¿Cuál es su compromiso?

-Diez mil viviendas, que es el compromiso del presidente Mazón en el debate de investidura. Él se comprometió a que esta iba a ser la legislatura de la vivienda. Lo que hay que hacer es coordinar con los afectados, buscar suelo y buscar quién quiera construir esas viviendas, estableciendo un marco de colaboración para que de verdad haya viviendas a disposición de las personas que puedan o comprarlas o alquilarlas.

- ¿Entonces no tienen porqué ser todas las viviendas nuevas?

-Esas diez mil son nuevas viviendas para compra o para alquilar, viviendas de protección oficial (VPO). Por lo tanto. necesitamos que nos aporten ese suelo los ayuntamientos y que haya alguna empresa que quiera construir esas viviendas para ponerlas a disposición de la gente. Es decir, viviendas asequibles a las que puedan acceder jóvenes a los cuales necesitamos ayudarles a esa emancipación. Ayudarles incluso con avales y facilitarles ese acceso. Facilitar a un joven tener una vivienda, en alquiler o en compra, quiere decir facilitarles la emancipación, facilitarles el poder desarrollar su futuro, el poder construir una familia y, por lo tanto, también terminar con un problema que tenemos que es real y que tenemos que solucionar que es el reto demográfico: esa pirámide poblacional que tenemos invertida y que está generando muchísimas dificultades de desarrollo futuro.

Pero también hay que activar esa vivienda que ya existe y que en algunas ocasiones hay que rehabilitar, hay que adecuar, hay que ayudar a los ayuntamientos que tienen vivienda para ofrecérsela a esas personas que la necesitan. Porque hay una realidad que es una emergencia habitacional, que hay gente que necesita esa ayuda por parte de la administración para acceder a una vivienda, para tener un hogar donde vivir y donde desarrollar un futuro con sus hijos. Ahí tenemos que actuar. Y el problema es que estaban los expedientes atascados, es que nos estamos encontrando con alcaldes que vienen y nos dicen tengo viviendas paralizadas porque el expediente lleva meses atascado y lo único que necesitan es una mano de pintura, arreglar la casa para que determinadas familias que están esperando tener una vivienda para poder desarrollar su futuro, se les puedan entregar las llaves. Vamos a agilizar los expedientes, vamos a mover los expedientes que están atascados, vamos a mejorar la gestión en la vivienda.

De poco sirve que le digamos a la gente te concedo una prestación si luego no le pagas la prestación

-Cambiemos de asunto: Ayudas sociales, dependencia. Es verdad que se ha reducido el número de expedientes en lista de espera, pero todavía hay un atasco.

-Tenemos que ir a la mejor gestión para reducir la lista de espera y pagar a las nuevas personas reconocidas. Nos hemos encontrado con un problema que es real y es que en el mes de mayo la vicepresidenta anterior (Aitana Mas) solicitó a Hacienda una ampliación de crédito para reconocer los expedientes de los nuevos incorporados en la dependencia y no se ha concedido. Es decir, Aitana lo pide, pero Puig no le da el dinero y somos nosotros los que tenemos que reactivar ahora esos créditos para pagar a personas que han sido reconocidas, pero a las que no le han dejado solucionado el pago el gobierno anterior. Nosotros tenemos que precipitar y acelerar ese crédito para que llegue a todas las personas. Por lo tanto, no se entiende que desde mayo hasta mediados de julio, que han dejado de gobernar, no se haya resuelto esta situación cuando una ampliación de crédito para dependencia es algo ordinario. Y lo mismo con la Renta Valenciana de Inclusión. De poco sirve que le digamos a la gente te concedo una prestación si luego no le pagas la prestación. Y ahí es donde este nuevo equipo, nos hemos puesto las pilas para que de verdad a las personas se les reconozca la prestación y se les pague la prestación.

- Existe un déficit de plazas en residencias de la tercera edad.

-Cada vez vivimos más tiempo, con lo cual cada vez necesitamos más ayudas para la dependencia porque llega un momento en nuestra vida que nos convertimos en personas dependientes pero también en algunos casos necesitamos otro tipo de ayuda como son las residencias. Lo que tenemos que ver es: qué plazas de residencia reales hay, cuántas personas las necesitan y conjugar. Yo creo en la iniciativa público-privada porque no tenemos como administración, no podemos asumir el conjunto de plazas en residencias que se necesitan. De hecho, así se estaba aplicando. Nos estamos encontrando que muchas de las plazas de residencia y que muchas de las residencias de tercera edad en esta comunidad se hacían a través de pagos con facturas de enriquecimiento injusto y nosotros queremos ordenar, creemos que es importante ordenar y que haya los concursos pertinentes. Siempre teniendo claro que vamos a tener que contar y recurrir a la iniciativa público-privada para llegar a todos nuestros mayores que necesitan una plaza residencial .

-El presidente se toma unos días. ¿Se ha quedado usted de presidenta?

-Nos quedamos, el vicepresidente (Vicente Barrera) y yo, de guardia porque estamos muy preocupados especialmente por la situación climatológica . Se ha aprobado un decreto.

- Ha tenido que hacer un spot el propio presidente porque no hay dinero para una campaña de concienciación sobre incendio

-El presidente es muy de vídeos, es muy de primera persona, de ponerse él en primera persona al frente de los problemas de los ciudadanos. Y esa alerta que ya se ha dado con un decreto donde se establecen muchas recomendaciones y mucha alerta de que vienen días muy complicados. Nos están avisando todos los responsables y los que de verdad saben de esto y yo hago un llamamiento también a que tengamos mucha prudencia en el monte, cada uno de nosotros, mucha responsabilidad individual y colectiva porque vienen días muy complicados y nuestro monte es sagrado y tenemos que cuidarlo. Por eso el presidente hizo ese vídeo y por eso se han establecido medidas para evitar males mayores. Estamos muy preocupados y así el vicepresidente y yo estaremos junto con la consellera de Justicia al pie del cañón cruzando los dedos para que no pase, pero dispuestos a atajar y a tomar decisiones si es que es necesario.