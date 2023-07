El ‘nivel’ del secretario LGTBI del PSOE de Puig: “No te folles a un facha”

El taekwondista gay Damián López, fichado por Puig para los socialistas valencianos, encadena salidas de tono constantes como llamar “nazi” a Mario Vaquerizo o “pedófilos” a la Iglesia.

“Hoy sábado, recuerda que si sales, aunque tengas mala racha no te folles un facha. Consejo que puede salvarte la salud mental”, no es la frase de un tiktoker adolescente, sino el nivel de argumentos que exhibe constantemente el secretario de LGTBI del PSPV-PSOE, Damián López. El taekwondista, que ha hecho de su homosexualidad su bandera -sólo habla de eso en sus redes-, fue fichado por Ximo Puig para ser la voz en materia LGTBI de los socialistas valencianos, y no ha dejado de encadenar polémicas.

Así, además de sus constantes consejos para que sus seguidores “no se follen a un facha”, frase que ha repetido varias veces, aprovecha también para llamar “nazis” a Mario Vaquerizo y su grupo, las Nancys Rubias, o para tachar de “pedófilos” a la Iglesia en otra publicación. Además, difunde bulos como que María José Catalá va a cobrar más que Joan Ribó -son los mismos sueldos aprobados- o que el PP ha suprimido el instituto de la mujer, otra mentira.