Baño de masas de Mazón en una Plaza de Toros llena 'hasta la bandera'

El president de la Generalitat estuvo presente en la tradicional corrida fallera del domingo que estuvo marcada por una exhibición, emocionante, del joven torero peruano Andrés Roca Rey.

Hay ganas de toros en Valencia y la Feria de Fallas está dando buena prueba de ello. Por segunda tarde consecutiva se colgó el cartel de "no hay billetes", y la corrida de ayer bien lo mereció tras la exhibición del joven, pero ya estrella, torero peruano, Andrés Roca Rey. Cerca de 40.000 personas dieron fe de ello. Sin embargo, a pesar de que los auténticos protagonistas estaban en el ruedo, entre el público había una figura que, como si de un novillero se tratara, y no, no hablo del vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barrera, que también hizo acto de presencia y algo sabe del tema, levantó a los allí presentes de sus asientos, el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Mazón Guixot (@carlos_mazon_guixot)



El jefe del Consell subió una publicación a sus redes sociales, más concretamente Instagram, en la que está muy activo y sus vídeos causan sensación, y en esta se podía ver como la gente que ayer asistió a la plaza para disfrutar de una gran tarde de toros lo aclamaba y, algunos, hasta se levantaba de sus asientos para aplaudirle. El president acudió en compañía de otros representantes del gobierno valenciano, como Vicente Barrera o el conseller de Sanitat, Marciano Gómez. Otro que tampoco se quiso perder la corrida fue el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.



Además de Roca Rey, que se robó la tarde y salió a hombros, y por la puerta grande, de la plaza de Toros de Valencia tras cortar tres orejas, José María Manzanares cortó una oreja, no así, Alejandro Talavante que se fue a su casa con las manos vacías.