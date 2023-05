Illueca cree que el CIS "manipula" las encuestas y carga contra los medios

El candidato de Unides Podem a la Generalitat ha cargado contra los medios de comunicación que buscan instalar un marco a favor del "voto útil" con "mensajes dirigidos y encuestas".

El vicepresidente de la Generalitat y candidato de Unides Podem en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo, Héctor Illueca, ha concedido una entrevista para la agencia Europa Press en la que ha hablado acerca del discurso que se busca imponer desde los medios a la hora de "apelar a un voto útil de la izquierda" y las dificultades de llevar a cabo políticas que afecten a las estructuras de poder cuando se gobierna con el PSOE, ya sea en la Comunitat o en España.

Illueca confía en que la formación morada mejore los resultados de hace 8 años frente a las encuestas que "manipuladas" del CIS. "Me preocupa mucho más la manipulación de las encuestas por parte del CIS que en la última encuesta, quiero además ser muy claro en esto, ha rozado la corrupción directamente arrebatándole votos a Unidas Podemos en sus conclusiones y en sus datos. Yo creo que estas son las cuestiones de verdad en la campaña electoral y creo que donde hay que centrarse yo desde luego voy a dedicarme a ello", denunciaba duramente Illueca.

El candidato de Podemos confía en la posibilidad de la formación de repetir o incluso mejorar sus resultados actuales (ocho escaños), pero considera que "los medios de comunicación están interviniendo en la campaña electoral" mediante "tertulias, silenciando a fuerzas políticas, titulares cuidadosamente elegidos y mediante encuestas". "Hay un evidente intento de instalar un marco de voto útil", ha manifestado.

"Choques" con el PSOE a la hora de atacar los "poderes estructurales"

Illueca cree que hay que cambiar "la correlación de fuerzas" dentro del ejecutivo con mayor peso para Unides Podem y ha manifestado que "es muy importante que la ciudadanía conozca cómo funciona el gobierno valenciano y el de España". "Es una dialéctica que se repite cada día: Cada vez que se produce un avance, que se plantea una medida que afecta a las estructuras de poder, se plantea el mismo esquema: Unidas Podemos trabaja para hacerla avanzar y llevar los cambios un poquito más lejos y choca insistentemente con el PSOE".

En el caso valenciano, ha señalado que esta situación se ha dado con las energías renovables, la reforma fiscal y "hace pocas semanas con el decreto contra el acoso inmobiliario, donde llevaron la negociación al límite para impedir que se introdujeran obligaciones adicionales a los grandes propietarios".

Relación con Compromís

Preguntado por la relación entre Unides Podem y Compromís, en la que se vivieron varios encontronazos a principios de abril, Illueca ha señalado que, pese a que les hubiera gustado una "alianza más amplia" con Compromís.

Sin embargo, ha restado importancia al hecho de no poder alcanzar un pacto: "La gente no nos quiere todo el día hablando de nosotros mismos, hablando de temas que solo le interesan a los políticos. Yo creo que en la calle hay muchas necesidades, hay gente que tiene problemas. Hay personas que no pueden comprar carne, que no pueden comprar leche".