Alquilar una habitación es lo que hizo mi bisabuelo, a esto le llaman progreso y la cosa va ponerse aún peor porque van a dificultar los desahucios

Todo el día currando como una bestia. Es hora de ir a casa. A un piso compartido, en el que tengo una habitación con derecho a cocina y baño. Esto no le pasó a mi padre ni a mi abuelo. Ellos mal que bien se compraron un piso. El abuelo llegó a comprar un apartamento en la playa y eso que la abuela no trabajó fuera de casa en su vida. Y yo aquí, con mi carrera y máster, compartiendo piso.

Pero ojo, que la cosa va ponerse aún peor porque van a dificultar los desahucios a quienes no paguen. Bonita forma de ayudar a los que estamos mal. Ahora veremos quién es el guapo que pone su piso en alquiler, sabiendo que si tiene más de diez pisos, o si el inquilino se declara socialmente vulnerable, no le echas ni con aguarrás.

Te pedirán una nómina de la leche en una empresa grande y consolidada. Además querrán que te avale tu padre, tu madre y hasta el abuelo que vive en una residencia, mientras mi padre y mis tíos se turnan el apartamento.

En fin, dicen que esto es el progreso. No sé, pero a mí me recuerda a una película en blanco y negro que un día estaba viendo el abuelo. Me contó que esto de alquilar una habitación es lo que hizo su padre, es decir, mi bisabuelo cuando se vino del pueblo a la ciudad. Luego se compró un piso. Ya veremos cuando me toca a mí, si es que me toca.