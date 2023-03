¿Te has perdido la Mascletà de hoy? Revívela con ESdiario

Vive en directo la Mascletà de la mano de ESdiario, todos los días, del 1 al 19 de marzo, a partir de las 13:45 h a través de nuestra página web o en el canal de YouTube de ESdiario CV.

¿Te has perdido la Mascletà? No pasa nada, vuelve a ver nuestro directo especial con protagonistas como José Vicente Anaya, alcalde de Ayora, y, como no, la Mascletà del día 2 de marzo disparada por la pirotecnia Dragón, diseñado por José María Enríquez, responsable artístico de la pirotecnia, que ha preparado una mascletà de corte clásico, de entre 4 y 5 minutos de duración.