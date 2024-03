Mazón: "Cada noche que Sánchez duerme en Moncloa nos cuesta 4'9 millones"

El presidente de la Generalitat expone la "debilidad" del Gobierno incapaz de aprobar unos presupuestos con las consecuencias negativas que supone para los servicios sociales de la Comunitat

La sesión de control al presidente Carlos Mazón en Les Corts o, mejor dicho, la sesión de control a la oposición, ha dejado en evidencia al PSOE y "los temas de los que no quieren hablar". Lo que pretendía ser un ataque a la privatización de la sanidad ha acabado por retratar cómo la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez sin apoyos para sacar adelante los presupuestos perjudica a la Comunidad Valenciana.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, -molesto porque el debate parlamentario se haya fijado el día de después de la Cremà- ha vuelto a llevarse un fiasco al plantear al presidente una pregunta abierta para después poner el foco sobre la privatización de la sanidad. Un tema con efecto boomerang que les ha golpeado por las presuntas irregularidades detectadas en materia de cribado de cáncer que el propio Botànic -PSPV, Compromís, UP- ejecutó durante su mandato. "Diga aquí y ahora si va a privatizar los servicios de prevención del cáncer de mama", ha cuestionado Muñoz acusando al presidente de "querer hacer negocios con los servicios públicos".

"No frivolice con el cáncer", ha pedido Mazón al comenzar el turno de réplica. El jefe del Ejecutivo valenciano ha recordado un episodio incómodo para el PSPV: "Cuando emitieron una circular interna para realizar solo dos mamografías en lugar de tres". Aplazar estas pruebas durante los últimos cuatro años del Gobierno del Botànic perjudicó a 150.000 mujeres. Ahora, Sanidad investiga esas irregularidades que el conseller Marciano Gómez aboga por "no haberlas llevado ante Fiscalía porque quiero buscar soluciones". En cuanto a si se privatizará o no este servicio, el conseller ha aclarado una vez más que el objetivo es "trabajar para que la sanidad pública sea eficiente", pero no se descartan privatizaciones porque "lo primero son los valencianos".

Mazó ha expuesto el motivo por lo que se ven realmente perjudicados los servicios sociales: "por la pérdida de los 171.000 millones de euros" que le correspondían a la Comunidad Valenciana en el reparto del Estado a las autonomías, que iban a ser destinados para políticas sociales, y que finalmente no llegarán a la Comunidad Valenciana por la incapacidad del PSOE de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos Generales del Estado sin apoyos suficientes en el Congreso. "Cada noche que Pedro Sánchez duerme en la Moncloa, cuesta 4,9 millones a los valencianos", ha ejemplificado Mazón. De todo esto, de las víctimas del paso a nivel de Alfafar que continúan esperando el soterramiento y de la "mentira" sobre la no condena a las agresiones de Castellón por parte de la alcaldesa, "es de lo que no quieren hablar", ha zanjado Mazón.

Agua para Compromís

La oposición lleva mala racha de desaciertos. Primero por la citada acusación sobre la alcaldesa de Castellón, posteriormente con el supuesto uso privilegiado de un hospital por parte del director del Grupo Ribera. Y ahora por acusar a Mazón de no reunirse con la alcaldesa de Palma de Gandía, el municipio que lleva cinco meses sin agua corriente para beber. Todas estas acusaciones han quedado desmentidas. La Generalitat sí se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Palma de Gandía. "¿Pregúnteselo a ella", le ha retado la consellera responsable en este ámbito, Salomé Pradas, quien asevera que ya se estaría trabajando para resolver el problema de abastecimiento del agua.

La coalición nacionalista de Compromís ha vuelto a centrar su estrategia en el debate en demonizar a "la extrema derecha". Aludiendo a la encuesta de la Generalitat, 'el CIS valenciano', Baldoví también ha acusado a Mazón de no ser el presidente de todos los valencianos a lo que Mazón le ha replicado que él "no es la oposición de todos los valencianos". "Usted es el presidente de los que odian el valenciano y niegan la discriminación hacia el colectivo LGTBI", ha espetado el portavoz nacionalista. El barómetro, por cierto, mostraba el respaldo casi unánime de la ciudadanía a las medidas del Gobierno PP-Vox.

A su juicio, "solo piensa en el rédito político del PP" porque el partido haya votado en el Senado en contra de los objetivos del techo de gasto que otorgaba mayor margen de déficit al Estado que a los ayuntamientos. "Los ayuntamientos están consternados".

"¿Me habla de ciudadanos consternados y de perdonar impuestos a los ricos? ¿De que está en contra? ¿De que las rentas por debajo de 30 mil euros puedan desgravarse los gastos en enfermedades como el Alzheimer o de enfermedades raras o de salud mental o de oftalmológica o dentista? ¿Está a favor o en contra de que se deduzca el acceso a la vivienda un 25%, de la reforma fiscal contra los más vulnerables?", ha contestado el presidente.

Sobre el valenciano, le ha echado en cara a Baldoví que tras los ocho años de gobierno del Botànic "se habla menos valenciano", según la encuesta que mide el uso de esta lengua. "Ustedes le han hecho el peor favor al valenciano, que es imponerlo en vez de promocionarlo", ha aseverado el jefe del Consell, que también ha acusado a Baldoví de rechazar una enmienda que presentó el PP con medidas de promoción de la figura de Vicent Andrés Estellés.

Por su parte, el portavoz de Vox, José Mª Llanos, ha instado a Mazón a trabajar "sin descanso, sin recelos ni medias tintas" en el Consell que comparte su partido con el PPCV. "Nadie de Vox ha venido a compadrear y a seguir con lo mismo", ha dicho.

El también líder del PPCV, Carlos Mazón, le ha contestado a sus socios del Consell que les une "la misma determinación y perspectiva de estado", la de de defender los intereses de todos los valencianos. "Nadie nos va a torcer en ese camino conjunto y mutuo", ha recalcado.