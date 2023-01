Camps estalla contra Correa: “me estás jodiendo la vida, eres un mentiroso”

Bronca a la salida del juicio en la Audiencia Nacional. Algunos testigos señalan que el ex presidente le ha llamado “hijo de puta” mientras otros sólo "que no lo había visto nunca y mentía"

“Me estás jodiendo de la vida”, con esa frase el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se ha dirigido a Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gurtel, al finalizar la tercera sesión del juicio por los contratos de Fitur que actualmente se celebra en la Audiencia Nacional, según testigos presenciales.

Aunque todos los testigos aseguran que Camps ha estallado contra Correa y le ha dedicado unas palabras a las puertas de la sala una vez ha concluido la sesión del juicio, esos testigos difieren sobre qué le ha dicho exactamente. Unos suben el tono y señalan que el ex presidente le ha espetado “hijo de puta”, mientras que otros indican que no le ha insultado y sólo llamado “mentiroso”.

"Eres un mentiroso. No sé por qué dices que me has visto. Yo a ti no te ha visto nunca", serían las palabras que los testigos coinciden en señalar que Francisco Camps ha dedicado a Francisco Correa, el cual ha confesado los hechos y ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía.

Francisco Correa ha aseguró que conoció a Camps en la boda de la hija del ex presidente José María Aznar y que coincidió con él "dos o tres veces", llegando a reunirse con él unos minutos en un hotel. Además, acusó al expresidente de la Generalitat como la persona que le introdujo en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, Francisco Camps defiende que él y Correa “no se habían visto en la vida”. Además, Camps también ha dejado claro, en contra de los sostenido por Álvaro Pérez El Bigotes, que nunca han tenido ninguna relación de amistad. De ahí vendría la acusación de “mentiroso” a Correa y el “me estás jodiendo la vida”.

Francisco Camps había criticado previamente lo que ha llamado “pactos oscuros y obscenos” de la Fiscalía con los principales acusados en este juicio, entre los que se incluye el propio Francisco Correa, Pablo Crespo o el que fuera administrador de Orange Market, älvaro Pérez El Bigotes.