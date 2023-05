El PSOE de Valencia ocultó que lleva un Latin King detenido en su lista

Estalla la campaña de Sandra Gómez: el número 20 de su candidatura fue denunciado por un joven de bandas latinas con el que trabajaba como mediador, pero el PSOE lo tapó

La campaña del PSOE de Valencia ha saltado por los aires tras hacerse público que el número 20 de la candidatura que lidera la vicealcaldesa y candidata del PSOE, Sandra Gómez, fue detenido el pasado 2 de mayo tras la denuncia de un joven de bandas latinas. Camilo Monsalve, que pertenece a los Latin Kings, ha renunciado a su puesto en la lista pero el PSOE, que sabía lo ocurrido, lo ocultó todo hasta que ahora ha salido público.

El diario Las Provincias ha dado la primera noticia y rápidamente se ha hecho viral. El vicesecretario nacional del PP, Esteban González Pons, ha denunciado que “un candidato del PSOE al ayuntamiento de Valencia fue detenido por agresión hace unos días (PSOE no dijo nada), pertenece a los Latin Kings (PSOE no dijo nada), hace una semana renunció a ir en la lista (PSOE no dijo nada). Alucinante. Pero, pero… ¿qué le pasa al sanchismo?”.

La candidata del PSOE en Valencia, Sandra Gómez, se ha defendido con que "ya nos han avisado los medios que desde hace días lleváis desde Madrid intentando vender una pobre historia que nadie os ha querido comprar. Muy mala campaña tenéis que llevar en Valencia para que el portavoz en el Parlamento Europeo del PP se dedique a difamar a un joven que va de 20 en una lista municipal", señala en contestación a González Pons, eso sí sin aclarar por qué el partido ha ocultado hasta ahora este hecho que sabían desde el 2 de mayo.