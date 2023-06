La Secció Oficial de Sèries està integrada enguany per deu títols procedents de Xile, Espanya, el Canadà, Austràlia, l’Argentina, Rússia o el Kazakhstan, país que es va estrenar l’any passat per partida doble en el festival i que també tindrà un títol a competició en aquesta edició.

El primer programa de sèries començarà el 24 de juny a les 11.00 hores i inclourà dues sèries a concurs: ‘Escort’ (Kuanysh Beisekov, 2021), producció kazakh sobre una senyoreta de companyia que es veu obligada a revelar un secret personal per a ajudar a desentranyar l’assassinat d’una de les seues companyes, i ‘Appetite’ (Neil Sharma i Mohini Herse, 2022), sèrie l’acció de la qual arranca quan un repartidor de menjar ràpid mor de manera sobtada i misteriosa.

Les projeccions es complementaran amb una taula redona en la qual participaran els membres del jurat Sven Miehe i Lefteris Fylaktos i abordarà l’estat actual del format curt seriat en el context europeu. A les 18.30 hores tindrà lloc una segona taula redona, en la qual els jurats Áurea Ortiz i Alberto Velasco debatran sobre les seues sèries favorites en una trobada que també estarà oberta al públic.

‘Bull Run’, la primera pel·lícula espanyola que es finança amb ‘blockchain’

Ana Ramón i Juanjo Moscardó, directora i productor del llargmetratge ‘Bull Run’, inclòs en la Secció Oficial Òrbites, presentaran a les 17.30 hores, al Teatro Rialto, aquesta cinta poc convencional que té com a rerefons la febre del ‘bitcoin’ i, a més, té la peculiaritat de ser la primera pel·lícula espanyola que es finança íntegrament amb tecnologia ‘blockchain’, o cadena de blocs. Ana Ramón parlarà, entre altres coses, de la seua experiència personal amb el comerç de les criptomonedes i l’addicció a aquest món que va adquirir durant la pandèmia. Aquesta dependència és, de fet, el punt de partida de la pel·lícula.

A les 17.30 hores, La Filmoteca acollirà la projecció i la presentació del documental francés ‘Green City Life’ amb la presència dels seus directors, Manon Turina i François Marques. Estrenada aquest mateix any en el Festival Internacional de Cinema Documental de Copenhaguen, la cinta segueix dos joves urbanites que viatgen a la recerca d’iniciatives revolucionàries capaces de retornar la naturalesa al cor de les ciutats. Cinema Jove ha programat aquesta cinta amb motiu de la distinció de València com a Capital Verda Europea 2024.

El públic tindrà el dissabte, a les 12.00 hores, una altra cita al Teatre Rialto, on tindrà lloc un divertit xou protagonitzat pels guionistes i directors Diego San José i Borja Cobeaga, i dirigit per la periodista Mariola Cubells. El Turra Tour 2023 ‘20 anys escrivint comèdia, 20 anys d’amor per la ficció’ -trobada itinerant que compta amb la col·laboració de DAMA, l'entitat de gestió de drets d'autor audiovisuals- farà la segona parada a València després del seu debut a Donostia i tindrà com a convidat especial Julián López, un dels actors fetitxe de San José i Cobeaga, amb els quals ha treballat en pel·lícules com ‘Pagafantas’, ‘Fe de etarras’ o ‘Súper López’.