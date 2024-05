Aitana seduce Jávea con sus fotos más hot y desata un intenso debate

La famosa cantante sorprendió con unas sugerentes fotos con transparencias en la revista Harper's Bazaar con el lema ‘el gran azul’ que es el mismo que usa la ciudad alicantina

El reportaje de Aitana en la revista Harper's Bazaar ha corrido como la pólvora por su carácter sugerente, donde la famosa cantante posa en el mar con transparencias mojadas dejando poco a la imaginación, han dejado en shock a Jávea. Pero la conocida ciudad turística alicantina además ha llamado la atención por otro asunto: reproduce su lema turístico.

El reportaje de Aitana en la revista Harper's Bazaar fue realizado en el Cap Prim de Cala Sardinera, una de las calas de la ciudad turística de la Costa Blanca. Y curiosamente lleva como titular en portada ‘El gran azul’ que es exactamente el mismo lema de la campaña turística de Jávea, tal y como se ve en la presentación que hicieron en el pasado Fitur.

Casualidad o no, resulta que Harper's Bazaar ha seguido la estela de la imagen de Jávea. En el municipio sin embargo no se lo han tomado a mal y consideran que “la presencia de Jávea en la portada de una revista tan influyente como Harper's Bazaar, junto a una figura tan popular como la cantante Aitana Ocaña, subraya el éxito de esta estrategia. No solo se está promoviendo un turismo de calidad, sino que también se está construyendo una marca sólida y reconocida globalmente”.

Con esta nueva ola de visibilidad, Xàbia -como se denomina Jávea en valenciano- se posiciona como un destino de calidad en todo el mundo, diferenciándose con el inigualable azul que define y embellece este rincón del Mediterráneo.