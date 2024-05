Aitana y Yatra: escándalo, relación abierta y se lía con otro ‘chulazo’ de Élite

Los dos cantantes habrían vuelto a rehacer su noviazgo pero de una forma muy ‘moderna’. Ahora saltan las alarmas con lo que se pudo ver en una boda. Polémica a la vista.

La historia ha saltado en un conocido podcast, referencia del salseo: Mamarazzis, que presentan Laura Fa y Lorena Vázquez. En su última edición han hablado de Aitana. De Aitana y de su relación con Sebastián Yatra.

Ellas, tal y como ha podido comprobar ESdiaro, han lanzado una noticia bomba en la que es protagonista la cantante y que podría tener algún tipo de relación con el actor Arón Piper, que saltó a la fama gracias a su papel en la serie de Netflix, Élite. Compañero Piper de su ex, Miguel Bernardeau.

“Nos comenta la gente que estaba allí que empiezan a entender la relación entre Aitana y Yatra. Si tienen una relación abierta es difícil de explicar a la opinión pública”.

Aitana contando la anécdota de México en el Hormiguero,amo como cuenta estas cosas,me podría pasar mil vidas escuchandola👼🏻❤️‍🩹 Stream Los Ángeles! 👼🏻👼🏻👼🏻👼🏻 pic.twitter.com/nutTlnpvm4 — 𝛂itanaTienesMi❤️-🧊-||Fan page (@protectaitanax) March 30, 2023

Las Mamarazzis aseguraban entonces a sus seguidores que la pareja podría tener una relación abierta, esto es ser pareja pero permitir mantener relaciones con terceros y hacían referencia a lo que manifestaba el propio Yatra hace algún tiempo:

“Yo siempre he sido fiel. Mi máximo de relaciones ha sido un año. Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo podría aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque estuviese enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más”.Lo que está claro es que desde hace tiempo, la relación de Aitana y Sebastián está en boca de todos, tanto que ya casi deja al margen sus carreras musicales. El morbo y las especulaciones lo han empañado todo.

La vida privada de Aitana y su posada mas 'hot'

La cuestión es que ninguno de los dos, o de los tres, quieren dar pistas sobre qué tipo de relación mantienen en la actualidad. Aitana, en unas declaraciones a Pablo Motos en El Hormiguero de Antena 3, declaraba hace solo unos días que “Sebastián y yo nos queremos mucho, es evidente, salta a la vista, pero no quiero contar más porque me da mucha vergüenza y lo paso muy mal”.

Dicho esto, reconocía a Motos que “mi vida privada la quiero cuidar mucho porque quiero que el foco público esté en mi música, pero entiendo perfectamente que la gente comente, porque yo estaría igual si fuera público”.

La sensual portada de Aitana en Harper's Bazar.

Precisamente, esta semana hemos visto el lado más sensual de la cantante. Aitana ha posado para la revista Harper's Bazar en un reportaje que la publicación titula Aitana y el gran azul, en una portada en la que la artista aparece con una ajustadísima vestimenta con impresionantes transparencias que, sobre todo en la parte superior, no dejan mucho espacio para la imaginación.