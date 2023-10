El último informe del Consell de Cultura del 'País Valencià'

Dolors Pedrós, presidenta del Consell Valencià de Cultura, ha vuelto a defender que la Acadèmia Valenciana de la Llengua es la que "tiene la palabra" sobre las cuestiones lingüísticas.

Dolors Pedrós, presidenta en funciones del Consell Valencià de Cultura (CVC), recordemos que Carlos Mazón, president de la Generalitat, tiene la potestad de nombrar al nuevo presidente o presidenta, pero todavía no se ha decidido, ha presentado la memoria anual de 2022 del CVC en Les Corts. En declaraciones a los medios, Pedrós, ha vuelto a reafirmar que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es la que tiene que tener la "legitimidad absoluta" en cuanto a materia lingüística se refiere y que, por lo tanto, debe de recibir el apoyo de las instituciones, un mensaje claro a algunos consellers, como José Antonio Rovira (Educación) que dejaron a entrever que esta entidad no tiene la verdad absoluta.



Pedrós ha recordado que "la lengua se debe respetar desde las instituciones, que son más que legítimas". "Y sobre la lengua, la que tiene la palabra es la AVL, que surgió a partir de un trabajo del CVC", ha subrayado.



A finales de agosto, el CVC mostró en redes sociales su apoyo a la Acadèmia tras las manifestaciones del conseller de Educación, José Antonio Rovira, en las que aseguraba que no cree que esta entidad "tenga la verdad absoluta" sobre el valenciano.





La AVL emitió horas antes un comunicado en el que advertía a Rovira (PP) que "poner en duda la misma AVL y su normativa lingüística, así como pretender reavivar un conflicto que se ha demostrado socialmente estéril y artificial, incide negativamente en la vertebración lingüística, cultural y social de nuestro pueblo". Desde entonces, el propio conseller de Educación anunció su intención de acabar con la Ley de Plurilingüismo en las zonas castellanoparlantes, la Generalitat anunció que estudiará dar validez a títulos de valenciano expedidos por instituciones como Lo Rat Penat o RACV y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, siguiendo 'Les Normes del Puig' ha decidido cambiar la nomenclatura de la ciudad de València a Valéncia.



Por su parte, los cinco consejeros del PP en el Consell Valencià de Cultura —Marta Alonso, Ascensión Figueres, José María Lozano, José Vicente Navarro e Inmaculada Vidal Bernabé— firmaron una carta abierta dirigida a Pedrós en la que le acusaban de haber realizado una "desviación impropia" de las funciones y responsabilidades de este organismo por el mensaje "inapropiado" de apoyo a la AVL.