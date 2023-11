Barrachina a Compromís: "prefieren ir a ver a Otegui que reunirse con Mazón"

Baldoví ha explicado los motivos de su partido para no asistir a los encuentros que Mazón había programado hoy con todos los portavoces para llegar a acuerdos sobre la agenda valenciana.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha explicado, ante los medios de comunicación, cuáles han sido los motivos por los que su formación, ante la crítica del resto de partidos, ha decidido ausentarse de la ronda de reuniones que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, había programado con todos los portavoces parlamentarías con tal de tender puentes y llegar a acuerdo en lo que a temas de la agenda valenciana se refiere. El portavoz del PPCV, Miguel Barrachina, ha echado en cara que hace unos días miembros de Compromís fueran a una manifestación organizada por gente de Bildu y hoy se ausenten de una reunión con el president de la Generalitat: "cada cual tiene sus preferencias".





Baldoví se ha 'escudado' alegando que lo de hoy no era una reunión con el president de la Generalitat, era una reunión con el Partido Popular. "El president, es el presidente de un gobierno, un gobierno en el que no hay cosas acordadas, como vamos a hablar de la agenda valenciana si el propio gobierno no tiene una posición común sobre este tema. ¿Qué posición tiene el Consell sobre la deuda, la del PP o la de Vox?, ¿Qué posición tiene sobre el Derecho Civil Valenciano? ¿Cuál? Las reuniones con el PP ya las podemos hacer aquí - refiriéndose a Les Corts Valencianes-", ha afirmado el portavoz de Compromís.



Además, el líder de los nacionalistas ha echado en cara que el PP les pida diálogo cuando, en Les Corts, según Compromís, no existe el diálogo: "Quieren diálogo, pero quieren cambiar la ley de elección de miembros del Consejo Rector de À Punt para tener el control político de la tele valenciana, quieren diálogo y se nos convoca a un pleno sobre la amnistía que poco, o nada, tiene que ver con los valencianos, y no nos dejan convocar un pleno para hablar sobre los incendios, quieren diálogo, pero el otro día se le da la palabra a una diputada del PP por alusiones y, en cambio, no se le cede la palabra a un diputado de Compromís y otra del PSPV", ha sentenciado Baldoví.



María José Salvador, diputada socialista, sobre la no asistencia de Compromís a estas reuniones, ha afirmado, frente a Baldoví y la diputada y exportavoz del Botànic, Aitana Mas, que su partido ha asistido a esta reunión porque ellos no han perdido la "institucionalidad".



Miguel Barrachina ha puesto en valor la actitud dialogante del president a pesar de que haya diputados "ausentes" en este hemiciclo - en referencia al expresident socialista, Ximo Puig -y grupos que hayan decidido 'pasar' del presidente de todos los valencianos.