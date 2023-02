Les Corts "censura" a Vox y Puig se libra de hablar sobre la corrupción del PSPV

La Mesa veta la pregunta para Ximo Puig en la sesión de control sobre las subvenciones irregulares a sus hermanos y el caso Azud.

El gobierno valenciano evitar dar explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PSPV investigadas en el caso Azud o sobre las subvenciones supuestamente irregulares que el presidente Ximo Puig ha concedido a sus hermanos. La Mesa de Les Corts no ha permitido a Vox registrar una pregunta sobre estas cuestiones para exponerla en la sesión de control.

La pregunta de control a Ximo Puig que Vox ha presentado ha sido: "Molt Honorable Sr. X. Puig, en estos últimos 4 años de legislatura, ¿Quién cree que se ha beneficiado más de sus políticas, sus socios de gobierno, Azud, su hermano o los valencianos?".

Una cuestión que recuerda mucho a otras registradas por Unidas Podemos sobre la financiación ilegal del PP. Sin embargo, la Mesa no la acepta porque considera que “el contenido de la pregunta, no reviste interés general para la Comunidad Valenciana y además en ella se hace referencia a un asunto que actualmente se encuentra subíndice y sometido parcialmente el secreto de sumario. También se hace referencia la pregunta a una persona física sobre la que hasta la fecha, no existe una sentencia condenatoria”.

La portavoz de Vox en Las Cortes, Ana Vega, denuncia una "censura clara". Defiende que "sí reviste de interés general por qué habla de la presunta financiación ilegal del PSOE con cargos en el Gobierno. Su hermano esta imputado por fraude en subvenciones publicas y el dinero es de todos los valencianos y queremos saber donde ha ido a parar". Además sostiene que las políticas no han beneficiado a los valencianos sino al "gobierno Frankenstein" incluso "creando Consellerias ad hoc para dársela a Podemos".

Finalmente, la formación verde se ha visto obligada a reformular la cuestión para poder se tramitada. Se ha modificado retirando la coletilla y referencias. "¿En estos últimos 4 años de legislatura ¿Quién cree que se ha beneficiado más de sus políticas?". Esta será la pregunta que se planteará al presidente este jueves y que le permitirá no responder sobre la trama que le envuelve.