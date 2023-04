El vídeo de Compromís hablando castellano que incendia sus redes

Las juventudes del partido han realizado una representación sobre la atención pública en cuanto a salud mental donde la conversación entre psicóloga y paciente es en castellano.

Joves PV, la organización juvenil del partido Compromís, tuvo ayer una mala tarde tras subir a sus redes un vídeo con tal de concienciar sobre la importancia de una salud mental pública de calidad. La polémica vino cuando, en la escena en la que una joven entra a la consulta con su psicóloga, de la sanidad pública, la conversación integra en castellano. Esto no ha sentado bien entre sus afines, quién han mostrado su malestar en los comentarios.

I si fem realitat aquesta utopia? 💭🧡



Més recursos i especialistes a la Sanitat Pública, especialment en salut mental 🫂🤗



Atenció per a totes que ens ajude a tindre una vida millor.



Cuidem-nos ❤️‍🩹



🩺 @papirusa

🫂 @MartaBaeza96 @vicentsabater pic.twitter.com/qjvYZmbhbA — Joves PV - Compromís (@JovesPV) April 19, 2023

“¿La utopía de dirigirse al médico en valenciano? ¿Quién os ha dirigido la campaña, Toni Cantó?”, “Ya se pueden hacer mil campañas para el uso del valenciano en todos los ámbitos que con vídeos como este os las cargáis todas. Gracias”, “Normalicemos que la lengua importante de las cosas, como ir al médico, sea el castellano”, “¿El valenciano no es una lengua válida para ir al psicólogo? Ya van unas cuantas y creo que este año no renovaréis si es por mi voto”, “El año 2015 no nos esperábamos que Compromís hiciera más daño al valenciano en ocho años que el PP en veinte”…

Els cadellets de l'omnipresent @joanbaldovi a punt per a ofrenaaar noves glòries a Espanya... https://t.co/q6pcHNbo6R — Joan Manel #GOI #EFTA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Wittgenstein_jm) April 20, 2023

Costava poc fer-ho bé. Costava ben poc... https://t.co/imAsxYr2m6 — Àngel Cano (@AngelCanoMateu) April 19, 2023

Esteu sonats? Quina merda és eixa de parlar-li a la psicòloga en castellà? Quina vergonya https://t.co/hMjEqCCscs — Rafa Xambó (@RafaXambo) April 19, 2023

Sou uns pocavergonya. Una vegada més, la llengua vos la sua. Com podeu fer esta campanya a partir d’una situació clara de diglòssia. Era tan difícil que a l’escena del metge es parlara valencià? L’àmbit sanitari és dels q pitjors està a nivell lingüístic, sembla que ens vacil·leu https://t.co/FKDUKurtw7 — Gal·la (@galetamt) April 19, 2023

Comentarios como este, y muchos más, han respondido a este vídeo que busca concienciar con la importancia de tener una salud mental pública de calidad.

Otra de las cosas curiosas es que el papel de la psicóloga está interpretado por la síndica Papi Robles, nacida en Murcia y criada en Orihuela, zonas castellanoparlantes, que siempre ha hecho hincapié en la importancia del uso y fomento del valenciano.

Compromís y sus militantes siempre han concienciado sobre la importancia de la utilización de la lengua en todos los ámbitos y siempre han denunciado casos en los que pacientes valencianohablantes criticaban que se sentían discriminados por algunos profesionales sanitarios que no les querían atender en valenciano. Curiosamente, y a tan solo un mes para las próximas elecciones, el discurso ha cambiado radicalmente con tal solo un par de segundo de vídeo y sus votantes se lo han hecho saber.