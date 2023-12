Baldoví chulea a un diputado de Vox y sale trasquilado: “hablaré lo que quiera”

Bronca entre el portavoz de Compromís y José María Llanos: “¿no sabes hablar en valenciano? Háblalo”, mientras el de Vox subraya “hablaré la lengua que me dé la gana, no impongas”

Bronca en las Cortes Valencianas entre el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y el diputado de Vox, José María Llanos, a cuenta de hablar o no en valenciano. Ambos parlamentarios, sentados juntos en comisión -sólo con la diputada Aitana Mas haciendo caras en medio- se enzarzaron a cuenta de las vaciladas de Baldoví sobre el conocimiento del valenciano a José María Llanos.

José María Llanos contestaba a Joan Baldoví, que había afirmado antes que se detenía a los que hablaban en valenciano, que “he vivido en Torreblanca muchos años, municipio valencianohablante”. El portavoz de Compromís chulea y dice al de Vox “¿Y aún no sabes hablar en valenciano? Pues háblalo”.

El diputado de Vox, molesto, responde a Baldoví “no seas maleducado” y hablando en valenciano deja callado a Joan Baldoví indicando que “sé hablar en valenciano tanto como tú, pero hablaré en la lengua que quiera”. “Esa es la imposición de la izquierda, habla lo que yo te digo, pero hablaré lo que me dé la gana”, subraya José María Llanos.

A raíz de ahí, José María Llanos critica el valenciano normalizado que se estudia en las escuelas, “que ha hecho que cada vez menos gente hable valenciano y que el abuelo y el nieto no se entiendan porque no hablan el mismo valenciano, ustedes han normativizado una lengua que no habla nadie”.

Esta frase del diputado de Vox la ha usado Compromís y algún medio para sacarla de contexto y señalar que “Vox dice que el valenciano es una lengua que no habla nadie”, pero José María Llanos se refiere en todo momento al valenciano catalanizado o normalizado -que compara con el esperanto-, no al valenciano en general.