PSOE fracasa y la suspensión del 'impuesto a la muerte' sale adelante

PP acusa al anterior Gobierno de Ximo Puig de haber "engañado" con el canon del agua: "Si la factura del agua ha subido es por el engaño del Botànic".

"Hoy es un día muy importante", ha asegurado la consellera de Hacienda, porque se ha presentado en Las Cortes Valencianas la rebaja de impuestos de PP y Vox que acabará "con el infierno fiscal". El PSOE ha tratado, sin éxito, de impedir con una enmienda a la totalidad que no se suspenda al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para todas las familias, pese a que el anterior Gobierno de Ximo Puig sí rebajó este tributo a las grandes empresas. Ni con el apoyo de Compromís, también contrario a reducir impuestos de forma generalizada, saldrá adelante esta enmienda a la totalidad que será rechazada este jueves por PP y Vox.

La titular de Hacienda ha defendido en Las Cortes, Ruth Merino, ha expuesto la necesidad de retirar el "injusto impuesto a la muerte". Es una muestra del "compromiso del Gobierno de Mazón", según Merino, ya que era una de las propuestas que lanzó en su campaña electoral, así como de Vox. Merino ha defendido que es una medida pensada "para las familias que más lo necesitan, para los ciudadanos que tienen que renunciar a la herencia de sus padres o abuelos".

La bonificación al 99%-ya que al ser un tributo de competencia estatal no es posible eliminarlo en su totalidad- beneficiará desde el momento de su aplicación y con carácter retroactivo a las 15.000 personas que renunciaron a las sucesiones y a otras 5.000 personas que renunciaron a las donaciones, a las que hay que sumar a las que han renunciado a heredar o a las que han desistido de donar en vida. Ante las críticas de la izquierda porque se refleje en supuestos recortes al contar con menos ingresos, la consellera ha apuntado a que los 230 millones de euros que las familias se ahorrarían en un año, "apenas" supondrá un 1,1% del total del presupuesto autonómico.

Tanto el PSPV como Compromís se cierran en bucle a repetir que esta rebaja solo beneficia a los ricos. El portavoz nacionalista, Joan Baldoví, lo ha calificado como el "Robin Hood de reyes" al "perdonar" el tributo de forma generalizada. A Baldoví le parece poco que el 13'1% de los valencianos renuncie a su herencia y se niega a reconocer que ese desistimiento se deba a que no puedan pagar el impuesto. Sostiene que renuncian por otros motivos como que "la herencia son deudas" porque "solo el 3,8%" ha tenido que pagar "más de 5.000 euros", dice.

Compromís augura que la rebaja fiscal traerá recortes en servicios públicos como Educación o Sanidad al recaudar menos para las arcas públicas. "Elemental, querido Watson", ha ironizado el portavoz nacionalista.

En esta línea, el portavoz adjunto del PSPV y exconseller de Hacienda, Arcadi España, ha defendido la "progresividad", "que pague más el que más tiene" frente al modelo del PP que apuesta por bajar impuestos de forma generalidad para también atraer inversiones. España sostiene que este "regalo fiscal" supondrá unos 920 millones menos de ingresos a lo largo de la legislatura, lo que ha augurado que supondrá recortes que podrán tener lugar "la semana que viene". ¿En serio se cree usted lo que me está contando, usted que tiene formación", le cuestiona a Merino, a quien la compara con el argentino Javier Milei.

Al respecto, Merino ha descartado que la merma de ingresos por la recaudación de este impuesto vaya a suponer "ni directa ni indirectamente un grave perjuicio para los servicios públicos". "Garantizamos que están asegurados y que en el medio plazo mejorarán en calidad y eficiencia", ha prometido.

Vox considera que "el discurso de que peligran las políticas sociales no se lo compra nadie" PSOE y Compromís. "Es inaceptable que justifiquen el voto en contra con el argumento de que no comparten los principios cando el único principio es devolver el dinero que ha generado el núcleo familiar".

"¿Quieren bajar impuestos sí o no?", ha preguntado la diputada del PP, Carmen Contelles a los partidos de la izquierda, que han demostrado que prefieren no hacerlo. "1 de cada 3 familias no pueden afrontar imprevistos como que se rompa la lavadora imagínate ante la muerte de un familiar, 1 de cada 3 no puede hacer frente al impuesto a la muerte", ha insistido.

"El Botànic engañó a la gente con la factura del agua"

El PP también ha presentado la rebaja del tributo relacionado con el saneamiento del agua. En la reforma fiscal de PP y Vox está prevista una bonificación del canon de saneamiento que da continuidad a la iniciativa que planteó el Gobierno de Ximo Puig con su aplazamiento. "Si el recibo del agua subió en septiembre es por el engaño del Botànic".

El anterior Gobierno de PSOE y Compromís determinó el aplazamiento de las cuotas generadas desde agosto de 2022 hasta enero de 2023, "que no las eliminaron, se las exigieron después" ha aclarado la consellera Salomé Pradas, quien les ha acusado de haber "engañado" a los ciudadanos con "algo tan sensible como es el agua". "Fueron 280 millones de euros que tocaría devolver a las familias", ha reivindicado.