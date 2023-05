Boluda planta a Baldoví en su encuentro con los empresarios

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios no ha estado presente en el encuentro electoral de la asociación con el líder de Compromís tras las últimas polémicas.

Joan Baldoví, candidato de Compromís a la Generalitat, se ha reunido esta mañana con algunos empresarios de la Asociación Valenciana de Empresarios en un encuentro electoral presidido por la vicepresidenta de AVE, Agnés Noguera, y con la gran ausencia de su presidente, el empresario, Vicente Boluda, quien, ha optado por no recibir al líder de Compromís tras las últimas polémicas. Desde AVE, tras ser consultados por ESdiario CV, aseguran que la ausencia de Boluda no responde a ningún motivo concreto, simplemente que Noguera y Boluda se reparten estas 'tomas de contacto'.



Durante su atención a los medios de comunicación antes de entrar a la reunión, Baldoví ha querido remarcar que durante los 8 años de Botànic, el Gobierno de la Generalitat ha sido "amable" con las empresas gracias al clima favorable para que estas pudieran trabajar en pro de generar riqueza y puestos de trabajo.



Sin embargo, tras ser preguntado por la visión de su partido y la visión de los empresarios al respecto de la ampliación del Puerto de Valencia y las discrepancias que existen entre unos y otros, el líder de Compromís ha reconocido que: "no se puede estar de acuerdo en todo, pero lo importante es buscar los puntos en los que podamos ser complementarios y profundizar en ellos -ha argumentado-. Como pasa en todas las sociedades democráticas, en otros temas los intereses serán diferentes".

'Plantón' de Boluda

La nota curiosa de este encuentro ha sido la ausencia de Vicente Boluda, presidente de AVE, a pesar de ser la propia asociación quien ha decidido organizar este encuentro electoral para conocer la visión de todos y cada uno de los candidatos a las próximas elecciones autonómicas. Desde AVE justifican que la ausencia del naviero se debe a un mero motivo organizativo, pues los encuentros con los líderes políticos se los reparten entre él y la vicepresidente, Agnés Noguera. Sin embargo, en el primer encuentro de esta ronda, el pasado 21 de abril, el presidente de AVE si tuvo a bien recibir al president de la Generalitat y candidato socialista, Ximo Puig.

La realidad es que la tensión entre Vicente Boluda y Compromís es evidente debido a los cruces de declaraciones entre ambos estos últimos meses ha raíz de varias polémicas que quizá han hecho que el naviero haya preferido ausentarse de esta reunión.