Llenazo de Feijóo en Valencia contra la amnistía: “No vamos a pasar ni una”

Unas 20.000 personas abarrotan el entorno de las Torres de Serranos donde el líder del PP señala que “España seguirá y el PSOE será la nada” y “no a Sánchez y sí a la libertad y la igualdad”

El PP valenciano tenía un reto: llenar la zona de las Torres de Serranos en una concentración contra la amnistía encabezada por el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en una semana además crítica tras el acuerdo de Pedro Sánchez con ERC y las negociaciones con Carles Puigdemont. Y las previsiones se han desbordado, unas 20.000 personas según datos de la organización han abarrotado el acto para decir ‘no’ a la amnistía y a los planes de Pedro Sánchez.

Entre gritos de “no amnistía” y “Puigdemont a prisión”, el clásico “Yo soy español”, vivas a España y un momento donde se ha escuchado incluso “Pedro Sánchez a prisión”, entre banderas de España y Senyeras, y hasta carteles en inglés detrás de Feijóo para las noticias internacionales, los valencianos han llenado la plaza de los Fueros, la zona de las torres de Serranos y las calles colindantes en una nueva imagen de fuerza del PP tras las concentraciones pasadas de Málaga, Toledo, Barcelona o Madrid.

Alberto Núñez Feijóo ha sido claro: “No vamos a pasar una. Vamos a defender a España desde el Senado, desde el Congreso somos el grupo mayoritario y hemos ganado las elecciones, desde ayuntamientos y comunidades, estamos al lado de la mayoría de los españoles y enfrente de las minorías” y ha añadido que “nadie nos va a arrebatar nuestros derechos, libertad, igualdad y dignidad”.

“Nosotros podemos salir y pasear por la calle. Queremos todas las calles y pueblos de España”, ha indicado Feijóo sobre Pedro Sánchez, que “va a tener que responder ante la historia y ante el PP. Va a tener que responder ante las urnas. Será un paréntesis que cerrará el pueblo español”. “España seguirá y el PSOE será la nada”, ha subrayado.

El líder del PP ha acusado al PSOE de crear ciudadanos de segunda, “están cambiando nuestro Estado de derecho por una élite que no está sujeta a las leyes y por otro lado está el resto de los ciudadanos. A los que esa élite política nos considera ciudadanos de segunda división. No vamos a bajar la cabeza ni nos vamos a quedar quietos”.

Feijóo además ha lanzado un mensaje a los socialistas que no están de acuerdo con los pactos de Pedro Sánchez: “¿no hay ningún socialista en España que no dependa de la nómina mensual del PSOE? ¿Ninguno va a decir basta ya, esto no lo ha hecho nunca el PSOE? Si hay socialistas de estos, que lo demuestren con hechos. Si no, son como Sánchez, la nada”, un mensaje que muchos han interpretado como indirecta a Emiliano García Page o los alcaldes que han mostrado su oposición a la amnistía, o aquellos que en privado dudan de los planes de Sánchez.

Mazón alerta de que Sánchez pone en jaque hasta al Rey

El presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha alertado de que los planes de Sánchez buscan además humillar la Constitución e incluso al Rey, y ante esto ha defendido un “viva la ley, la Constitución y viva el Rey”. Mazón ha recordado que “hemos visto estos años el mayor ataque que jamás hubiéramos pensado al Estado de derecho y a España con indultos, cómo se eliminaba la sedición, cómo se abarataba la malversación, cómo salen violadores a la calle en España. Pensábamos que habíamos visto suficiente”.

En tono reivindicativo ha indicado que “mientras esto ocurría, se traían los peores Cercanías a la Comunitat Valenciana, se negaba el agua, el futuro a la cerámica, se nos niega la ampliación del Puerto de Valencia. Por el camino, los peores presupuestos, y ahora se humilla a España y a la ley, a la Constitución, se busca humillar al Rey”.

Catalá a la izquierda: “habéis perdido la dignidad”

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en un tono duro, ha señalado que “qué mensaje lanzamos a nuestros hijos si les decimos que si intentas hacer un golpe de estado, un acto de terrorismo o vandalismo, no pasa nada y te puedes ir de rositas”, subrayando que “no en nuestro nombre, no en nombre de España ni de Valencia, no lo vamos a tolerar, no a la amnistía”.

María José Catalá ha apuntado hacia la izquierda valenciana, “os habéis arrodillado, habéis tragado, eso es indignidad. Ayer perdieron la dignidad todos los socialistas”, por el sí masivo del PSPV a Pedro Sánchez, y ha subrayado que “los que estamos aquí estamos en el lado correcto de la historia, la izquierda en la indignidad”. “No manoseis la palabra perdón y diálogo, hablar de comprar la Moncloa”, ha dicho una fehaciente Catalá.