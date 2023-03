Mompó insta al constitucionalismo a "ir juntos a elecciones a echar a Ximo Puig"

El presidente provincial del PP apuesta por que la derecha "aúne esfuerzos" y advierte de que divididos "se van a aprovechar los que gestionan las instituciones con barbaridades".

¿Cómo avanza la campaña en Fallas?

Intentando recuperar. Esta legislatura ha sido complicada para todos. Llevamos dos años con la Covis y ahora ya se puede salir de la calle. Disfrutando de las Falla pero ya en vistas en esas elecciones del 28 de mayo y tenemos que conseguir que se produzca el cambio necesario.

¿Recuperar las alcaldías de municipios es la prioridad del PPCV?

Todas las políticas empiezan desde abajo. Como buen municipalista. La provincia de Valencia son 266 municipios. Obviamente a nivel electoral tienen más peso los que más población tiene. Valencia y el área metropolitana es crucial estas elecciones, pero intentamos estar presentes en todos y tener buenos equipos en todos.

Todavía hay algún municipio sin candidato. ¿Cuándo se darán a conocer?

Está cerrado todo, pero algunos por estrategia han decidió esperar a que se pasen Fallas, otros a que pasen Semana Santa. Son peculiaridades de cada municipio el cómo quiere hacerlo. Los candidatos están prácticamente cerrados. Ahora estemos en elaboración de las listas. Quedan dos meses y poco, los plazos son los que son. Vamos rellenando papeles.

Queda poco y ante el temor a desaparecer muchos de Ciudadanos está tocando la puerta del PP. ¿Se puede hablar de absorción?

El único proyecto fiable y único posible de que se produzca este cambio necesario que hablábamos es el PP. Las puertas del PP están abiertas. Las hemos hecho más grandes para que puedan entrar todos los que puedan aportar algo. Esto no va de personalismos, va de cambiar la política municipal. De cambiar la provincia de Valencia y España. Lo tenemos que conseguir entre todos. De esto van estas elecciones. De quitar a Ximo Puig y a Pedro Sánchez.

Absorción, no se. Según que término parece que moleste más a unos. Me gusta aunar esfuerzos. Ser todos capaces, los que pensamos igual, ir todos juntos porque sino se van aprovechar los que están gestionando la instituciones y haciendo las barbaridades que hacen. No se trata de quién gana o pierde, sino de ir todos los constitucionalistas y todos los que defendemos la Comunidad Valenciana todos a una a ganar las elecciones.

Las encuestas son positivas para el PP a nivel autonómico. ¿Cuáles son las expectativas a nivel municipal?

Las encuestas que nos ven como ganadores no terminan de reforzar y nos dan las ganas que necesitamos. De eso se trata la política también, de recorrer todas las calles, de ilusionar a la gente. En este caso visitar todos los municipios falleros. De ir a todos los municipios como no puede ser de otra forma. Es muy difícil conseguir la Diputación de Valencia sin conseguir los municipios. Creo que sí que vamos a conseguir muchísimos pueblos que no teníamos.