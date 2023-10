Valencianos evacuados de Israel narran cómo ha sido su experiencia

El grupo, de 36 personas, estaba compuesto por peregrinos de la Parroquia de San Pascual Bailón de Valencia que habían ido a conocer la Tierra Santa.

Un grupo de 36 peregrinos valencianos han sido evacuados de Israel debido a la escalada de tensión que está sufriendo el conflicto entre Israel y Palestina que han hecho que la zona, en estos momentos, no sea segura. Los valencianos, que llegaron ayer a casa, se encontraban en Galilea (Israel) debido a que estaban realizando un viaje turístico para conocer la Tierra Santa. No son los únicos, a lo largo de la tarde de hoy llega otro grupo de peregrinos valencianos, 28 personas, tras haber viajado desde Tierra Santa hasta Barcelona vía Estambul.

Cuando vas allí asumes que vas a una zona de riesgo. Sin embargo, nos extrañamos cuando una guía nos advirtió que lo que estaba ocurriendo no lo había visto nunca.





En declaraciones a los medios, a su llegada, Paloma García, una de las peregrinas, ha expresado que en ningún momento sufrieron miedo y estuvieron inseguros, ya que se encontraban en una zona bastante alejada del lugar en el que en estos momentos se están produciendo los principales ataques.



El grupo viajaba con el párroco José María Taberner, que según ha explicado, acudía a Tierra Santa por séptima vez. "He tratado de mantener el espíritu de peregrinación del grupo, que no se perdiera con informaciones, habladurías y chismorreos", ha señalado.



Respecto a la situación de la zona, José María Taberner ha transmitido que "aquella es una tierra de mucho sufrimiento. Da mucha pena ver que el país está progresando y que todos pueden vivir mejor, pero queda detenido por un conflicto incomprensible y tanta violencia, odio y rencor, una sensación de venganza, secuestros de niños y ancianos inocentes". "Es algo muy doloroso y difícil de entender, por qué tanto sufrimiento, y nos ha tocado a nosotros vivirlo allí. Ahora, en Valencia, necesitamos descansar después de tanta incertidumbre", ha indicado.



"Las informaciones eran tan confusas que pedí al grupo que cesaran para no transmitir tanta incertidumbre. Hemos conseguido mantener el espíritu de recogimiento, de oración en grupo, de peregrinación. Hemos sido muy afortunados porque nos hemos visto envueltos en algo que nadie esperaba. Pasamos de estar en una peregrinación feliz y tranquila a tener que estar confinados en el hotel, donde estábamos bien, sin sufrimiento ni momentos de miedo, pero sí de preocupación porque veíamos las noticias de los informativos norteamericanos y europeos, ya que los locales no los entendíamos", ha explicado Taberner.

Una tensión jamás vista

Precisamente, otra de las peregrinas, Lourdes Yerro, ha señalado: "Cuando vas allí, sabes que hay un riesgo". No obstante, ha explicado cómo le impresionó la actitud de la guía que tenían allí, que le dijo: "Esto no lo he visto nunca".



Yerro ha explicado que en la zona en la que se encontraban, cerca de Nazaret, no sonaron sirenas, pero sí se les tuvo que trasladar de un hotel en el centro a uno a las afueras. Posteriormente, se les llevó a Tel Aviv, desde donde salió el vuelo de las Fuerzas Armadas. De camino, vieron por las carreteras, tanques y personal militar que se dirigía a la zona más cercana a Gaza.



Por ello, Yerro ha explicado: "Hemos vivido el conflicto de una manera privilegiada, estábamos en la zona más segura". Por su parte, García ha destacado su agradecimiento y la "confianza" en el ejército y a las agencias española e israelí que gestionaron su evacuación.



"La experiencia para mí fue tranquila y de mucha paz", ha señalado García. "No he pasado miedo, he sufrido porque tengo tres hijos aquí preocupados, pero por mí y por lo que podía pasar, en ningún momento. No podías hacer nada, más que abrazarte a tu fe".



Por otra parte, el otro grupo de valencianos que estaban en Tierra Santa con la peregrinación encabezada por el párroco Rafael Gomar, formada por 28 personas, está previsto que llegue a Valencia esta tarde, tras haber viajado desde Tierra Santa hasta Barcelona vía Estambul.