La sequía podría incrementar, de nuevo, el precio de los alimentos

Los dirigentes de supermercados empiezan a avisar de que la escasez de agua podría afectar a las cosechas, y con ello, al precio de algunos alimentos este verano.

La Guerra de Ucrania, el precio de la energía, el precio de los carburantes y, ahora, la sequía. Los empresarios empiezan a avisar de que la falta de agua que se está viviendo en España a causa de la falta de lluvia, en algunas zonas, estos últimos meses podría ser el motivo por el que, los consumidores, volvieran a ver como los precios de algunos alimentos se disparan durante el verano.

Así lo ha advertido el director general de Consum, Juan Luis Durich, quien, en la rueda de prensa de presentación de los resultados de Consum en el año 2022, ha explicado que la sequía puede "influir" en los precios de los alimentos, "sobre todo en la campaña de verano", porque "puede llevar a que las cosechas sean muy inferiores" y haya "escasez". En concreto, ha detallado que este riesgo afectaría sobre todo a productos de secano como la patata, el aceite o el trigo.

"Es una suposición" porque "hay muchas incógnitas en el aire" pero "esto puede pasar", ha señalado Durich, que añade que en otros productos bajarán los precios por la estabilización de la inflación.

El responsable de la cooperativa ha puesto el ejemplo de las manzanas, que han dejado de producirse en invernaderos de Países Bajos porque ya no resultan rentables y este país está comprando en otros mercados, por lo que sube su precio.

De hecho, ha explicado que "posiblemente, si la sequía continúa y la presión sobre el aprovisionamiento de los precios no empieza a normalizarse", Consum podría tener que abrirse a buscar sus productos "de otra forma o de otras localizaciones". "No digo que se vaya a producir" pero "puede ocurrir" porque "se está complicando de forma importante", aunque "no es nuestra idea", ha puntualizado Durich, que insiste en la vocación de Consum de provisionarse de forma local para generar riqueza.

Respecto a la posibilidad de topar los precios de los alimentos, considera que es un "despropósito total" debido a los márgenes del sector y, a su juicio, la propuesta denota "un desconocimiento profundo de cómo funciona el mercado y cuáles son las restricciones del mercado", aunque ha opinado que sí se pueden controlar los precios son subvenciones a los productores. Ha indicado que el resto de países europeos no han topado precios con inflaciones superiores a la española y que, si se hiciera, "iría en detrimento de otras cosas".

Ayudas como el Bono Cesta de la compra

Preguntado por el bono cesta de la compra implementado por la Generalitat, el director de Consum ha valorado que se trata de una "buena medida" y se ha mostrado partidario de las iniciativas "quirúrgicas" que ayudan a las personas que lo necesitan, no a toda la población con carácter general. "Lo lógico es ayudar al que más sufre, temporalmente, por racionalidad, no filosofía política", ha apuntado.

Por otra parte, el director general de Consum ha explicado que el consumidor está "traspasando parte de su compra a un producto más barato" o de marca blanca, lo que supone un ahorro del 3% para el cliente, y reduciendo la cantidad de producto que adquiere. También ha detectado que se reparte más la compra para no desembolsar el gasto de una vez.

Además, ha disminuido el consumo de productos frescos, aunque sigue siendo mayoritario. "El consumidor con su comportamiento está compensando así seis puntos de inflación en el impacto de su economía", ha comentado