El ex marido de Mónica Oltra entrará en prisión el 16 de febrero tras maniobrar

Luis Eduardo Ramírez Icardi, condenado a 5 años de cárcel por los abusos a una menor tutelada, había solicitado retrasar su ingreso en Picassent por una cita con el médico

Luis Eduardo Ramírez Icardi, ex marido de la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y ex líder de Compromís, Mónica Oltra, entrará en prisión el día 16 de febrero tras ratificarse su condena a cinco años de cárcel por los abusos sexuales a una menor tutelada. El ex marido de Oltra había solicitado posponer su ingreso en la cárcel de Picassent alegando una cita médica, algo a lo que el juez ha accedido.

De esta forma, el ex marido de Mónica Oltra entrará en la cárcel, pero lo hará más tarde, el 16 de febrero. La defensa de Luis Eduardo Ramírez Icardi argumenta que padece problemas de salud mental y adjunta una cita, no con el psicólogo o especialista, sino con el médico de cabecera de un centro de salud en una localidad valenciana de la comarca del Camp de Turia, para retrasar su ingreso en prisión.

El 23 de enero el ex marido de Mónica Oltra acudió a la Audiencia Provincial con el rostro tapado para tratar de no ser reconocido ya que el juez le había pedido presentarse para comunicarle la fecha de su ingreso en prisión, momento en el que Luis Eduardo Ramírez Icardi alega una cita con el médico para retrasar su entrada en Picassent.