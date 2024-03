Así se encuentra la situación del Nou Mestalla

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha asegurado que el ordenamiento jurídico que permitiría al club retomar las obras del estadio, no se debatirá ni en este pleno, ni el siguiente.

La situación del 'Nou Mestalla' tiene pinta de seguir enquistada, al menos, unos meses más, a pesar de que la ciudad de Valencia se esté jugando ser una de las sedes el próximo Mundial 2030. Desde el consistorio parecen no tener prisa, o esa sensación transmiten a pesar de su intención de que la ciudad sea mundialista.



Hoy, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, ha asegurado, sobre la marcha de los trámites de la licencia para el nuevo estadio del Valencia C.F., que las fichas urbanísticas "no se van a aprobar en este pleno (de marzo) y será difícil que se apruebe en el siguiente".



Las fichas urbanísticas, más allá de la licencia municipal, son el ordenamiento jurídico y urbanístico que rige la finalización del campo y el posterior derribo del actual Mestalla, condición 'sine qua non', para poder finalizar una obra, que a este paso pretende superar el tiempo de construcción de la Sagrada Familia.



"La licencia está tramitándose, la auditoría se acordó en una comisión informativa recientemente y tenemos que ver cómo articulamos un contrato para que un externo, que es como se acordó la comisión, haga esa auditoría", ha detallado la dirigente municipal, que ha apostillado que las fichas urbanísticas "todavía no se van a aprobar en este pleno" —el correspondiente al mes de marzo— y "será difícil que se apruebe en el siguiente", el que se celebrará en abril.



Sin embargo, no está muy claro que estas fichas urbanísticas salgan adelante en los próximos plenarios por la más que previsible negativa de las formaciones en la oposición, (Compromís y PSPV) y la postura de Vox respecto a la figura de Peter Lim y cómo debería de actuar el Ayuntamiento con el propietario del Valencia C.F. Desde el gobierno municipal argumentan que son idénticas a las presentadas por el anterior gobierno municipal, formado por PSPV y Compromís, hoy, y consensuadas con el PP, hoy al frente del ejecutivo local.