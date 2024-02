La 'desidia' de Lim con el Nou Mestalla puede acabar con la sede mundialista

El club ha trasladado su 'no' a la Generalitat a comprometerse con el máximo estamento del fútbol por miedo a ser sancionado si no cumple con lo acordado.

Todo hace indicar, si nada lo remedia a última hora, que Valencia, tercera ciudad de España, quedará fuera del Mundial 2030 que el país organizará junto a Portugal y Marruecos, a pesar de que un grupo disputará sus partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay debido a la celebración del centenario de la competición.



La desidia de Peter Lim, propietario y máximo accionista del Valencia C.F., para con el nuevo estadio y la ciudad, han hecho que, a pesar de que el Ayuntamiento y la Generalitat hayan firmado el documento con la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) que obliga a acoger la cita dentro de 6 años, el club haya decidido no firmar este 'compromiso' por miedo a ser sancionado por la FIFA si no cumple con lo establecido alegando que no tiene la "seguridad jurídica suficiente" para construir el nuevo estadio, que, a priori, iba a ser la sede de los encuentros mundialistas en la capital del Turia.

Desde el club consideran que, tras la decisión tomada ayer por el Ayuntamiento de Valencia, refrendada por todos los grupos municipales, menos el PSPV, que no quiere un estadio 'low cost', de realizar una auditoría externa e independiente parar estudiar, al detalle, el coste de las obras para acabar de construir el Nou Mestalla, coste que deberá ser asumido íntegramente por Peter Lim, se encuentran en una situación de "indefensión" jurídica para acabar este estadio.



Tras este 'no' del Valencia C.F., la ciudad se encuentra en una situación complicada, a pesar de que Ayuntamiento y Generalitat sigan con la intención de albergar el Mundial, pues para ello, es necesario que el club 'ché' se comprometa. Por este motivo, desde las instituciones, a pesar de que el plazo para entregar los documentos firmados finaliza este viernes, pretenden presentar su compromiso y solicitar una prórroga esperando que el Valencia C.F., se adhiera, a sabiendas de la presión que pueden ejercer otras ciudades sabiendo que la plaza del 'cap i casal' puede quedar bacante.