Sánchez se acobarda y no acude finalmente a la mascletà por "miedo"

El presidente tiene acto en Sagunto pero no asiste finalmente al acto de La Fallas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia por "miedo", según la alcaldable del PP.

Presidencia de la Generalitat confirmó este martes que el presidente Pedro Sánchez acudiría a disfrutar de la mascletà fallera desde el balcón principal el Ayuntamiento de Valencia, poco después de la inauguración del inicio de las obras de la macrofactoría de baterías en Sagunto.

En cambio, la presencia de los Rey Felipe VI y la reina Letizia, que también participaron en el acto de la planta PowerCo del Grupo Volkswagen, estaba en el aire. En el entorno de Ximo Puig, existía el temor de que parte de los miles de asistentes al espectáculo de sonido recibiera con música de viento a Sánchez y, por ello deseaban que los Reyes hiciera de parachoques para la amortiguar una eventual protesta.

Pese a lo anunciado, el líder del PSOE renunció este mediodía a impregnarse del aroma fallero. De esta forma no se pudo comprobar cuál era el veredicto ciudadanos. Su ausencia no impidió que una pancarta, bajo el lema "Que te vote Txapote", fuera desplegada frente al balcón principal del despacho de Joan Ribó.

A falta de explicación oficial por el cambio de planes, la alcaldable del PP, María José Catalá, no tuvo dudas sobre lo ocurrido. "He de deciros que solo tiene un motivo y es el miedo. Es evidente que Pedro Sánchez no puede pisar la calle, es evidente que Pedro Sánchez no puede pasear por las calles de Valencia, es evidente que hay un miedo y una distancia entre los ciudadanos y Pedro Sánchez. Y desde luego el Partido Socialista tiene que reflexionar sobre la distancia que ha generado entre el ciudadano de la calle y ellos mismos."

Un agravio alimentado también por la decisión de RTVE de no retransmitir la Nit de la Cremà por la primera cadena de la televisión pública. La noche mágica valenciana del próximo domingo queda relegada a La 2. De esta forma se rompe con una tradición que se mantenía desde 1965.

La ausencia de Sánchez en estas Fallas electorales de 2023, contrasta con la presencia de dirigentes del PP.

A Valencia se han desplazado el alcalde de Madrid, la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, o el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acudió la noche del miércoles a visitar fallas, cena incluida, y al día siguiente olió a pólvora desde el Ayuntamiento gobernado por Compromís.

Feijóo se dio un baño de popularidad e incluso fue aclamado al grito de, "presidente, presidente", en Convento Jerusalén, donde se hizo una foto con el dueño de Mercadona, Juan Roig.