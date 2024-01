¿Un nuevo aeropuerto para Valencia? El incremento de llegadas abre el dabate

La consellera de Turismo, Nuria Montes, en una entrevista, dejó caer una opinión que concuerda con la de muchos expertos, incluido el exgerente, Iván Tejada: "Manises se queda pequeño"

El Aeropuerto de Valencia se queda pequeño. Suena a tópico, pero es una realidad, y el incremento de llegadas en 2023, situándose como el aeropuerto estatal que más ha aumentado su número respecto a 2022, por delante de Barcelona o Madrid, lo demuestra. Sin embargo, Manises tiene un problema, el Plan Director, un instrumento de planificación, de naturaleza aeroportuaria y no urbanística, cuyo objetivo es garantizar un desarrollo coherente para el aeropuerto, con perspectivas a medio y largo plazo, asegurando que pueda satisfacer la demanda futura con los mínimos impactos negativos sobre el entorno.



La consellera de Turismo, Nuria Montes, en una entrevista para Levante-EMV, que Aena, tal y como hizo con Alicante hace 20 años, debe tomar una decisión sobre el Aeropuerto de Valencia. Sin embargo, tal y como decía el exdirector del Aeropuerto de Valencia entre los años 2001-2008 y uno de los principales protagonistas de la transformación de la terminal que la ha acabado convirtiendo en lo que es hoy en día, Iván Tejada, en una entrevista para ESdiario, el Plan Director vigente no contempla la segunda pista, ni el gran edificio entre pistas, por lo que las nuevas ampliaciones que se acometan para aumentar la capacidad no dejarán de ser "parches", porque el espacio de la actual zona terminal y sus accesos está muy limitado. "Llegará un momento en el que se tendrá que decidir construir otro aeropuerto complementario o uno que sustituya al actual", afirmaba el exgerente.

Pues todo apunta a que ese momento ha llegado y desde la Generalitat empiezan a reclamar que Aena tome una decisión. "Todos los expertos nos manifiestan que una ampliación de la terminal en su ubicación actual sería un problema por la cercanía de la infraestructura al tramo urbano de la localidad", afirmaba la consellera en la entrevista, al mismo tiempo que le pedía al Gobierno una decisión, pues este tipo de actuaciones no se hacen en un corto plazo y Valencia ya roza su límite.