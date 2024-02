Las asociaciones agrícolas valencianas 'pasan' de las protestas

En la "revuelta", convocada por grupos de WhatsApp, no han participado dos de las principales entidades agrarias de la Comunitat, AVA-Asaja y la Unió de Llauradors.

El sector agrícola español está harto de las políticas europeas y, por ende, de las normativas que, desde el Ministerio de Agricultura, se les obliga a aplicar. Todo esto ha llevado a que cientos de miles de agricultores salgan a la calles hoy, en toda España, incluido la Comunitat, para reivindicar un trato justo, pues consideran que, a productos venidos del extranjero no se les impone las mismas restricciones que al producto español. Sin embargo, las protestas, convocadas por grupos de WhatsApp, no han contando con el visto bueno de dos de las principales asociaciones agrícolas de la Comunitat, como son AVA-Asaja y la Unió de Llauradors i Ramaders.

Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) han confirmado que no forman parte de las protestas de este martes y que "ni apoyan ni se desmarcan" de esta jornada de movilización en la que no han estado "invitados a participar". Se han situado "al margen" de estos actos y han destacado que continuarán con el calendario de acciones que habían programado.

Por parte de la Unió Llauradora, su secretario general, Carles Peris, ha recalcado que la organización no está participando en las movilizaciones de este martes y cree que detrás de las que se celebran en la Comunitat Valenciana hay "movimientos vinculados a la extrema derecha" que "hacen su propia campaña de la mala campaña y la necesidad de un sector agrario y ganadero que atraviesa malos momentos", como han hecho en el pasado con otros sectores porque "aprovechan los momentos en los que se enciende la llama".

"Claramente, juegan con la desesperación de los agricultores y ganaderos", ha criticado Peris, antes de puntualizar que "las movilizaciones son necesarias, pero muchas veces detrás de ellas, por desgracia, hay cierta gente que las va a acabar desvirtuando".

Por ello, ha querido lanzar un mensaje al sector para que "no se dejen engañar por todos estos movimientos en los que no hay una dirección clara ni un portavoz ni nada claro, porque muchas veces detrás de ellos posiblemente el día de mañana veamos cosas que a mucha gente que ha salido hoy a la calle no le van a gustar".

"Hay que dejar las cosas claras, muchas veces los movimientos que dicen ser independientes no son tan independientes. Algo habrá detrás de todo ello", ha agregado.

La plataforma denominada SOS Rural sí que ha mostrado, en la red social X, su apoyo a la "histórica y espontánea movilización del campo que se está produciendo hoy en España contra la competencia desleal, las condiciones de producción asfixiantes, y la falta de empatía política con el mundo rural".

"Os recordamos que la cita empieza el 6 de febrero. Ganaderos, agricultores, pescadores, transportistas, empiezan el 6 en toda España. Ya veremos cuándo termina. No nos van a decir los políticos cuándo manifestarnos, ni cómo", señala en uno de sus mensajes.

La campaña de movilización convocada de forma oficial por las organizaciones agrarias mayoritarias en la Comunitat Valenciana se ha programado para el 12 de febrero en Alicante; en el puerto de Castellón de nuevo el 15 de febrero y en el puerto de Valencia el 22 de febrero para denunciar "la crítica situación que sufre el sector agrario y reivindicar medidas a todas las administraciones", entre ellas reorientar las políticas europeas priorizando la agricultura europea y flexibilizando el Pacto Verde Europeo; reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países.

La Unió ha convocado otras movilizaciones que comenzarán este miércoles en el Puerto de Castelló. Tras ello, participarán en las protestas unitarias y en una tractorada en Madrid el 21 de febrero por parte de todas las organizaciones territoriales de la Unión de Uniones que finalizará en las puertas del Ministerio de Agricultura (MAPA).

Algunos agricultores no se sienten representados

Lo que han dejado claro los cortes en diversas carreteras que hoy se han producido, es que existe un descontento generalizado en un sector que ve como, los encargados de representarles, no logran influir realmente en los círculos donde se toman las decisiones, especialmente en Bruselas, sede del Parlamento Europeo.

Uno de los agricultores que han participado en las protestas en Valencia, Edgar, ha denunciado, en declaraciones a los medios, que "el mayor problema" para el sector son los precios que obtienen por su producción y la competencia "desleal" de países como Marruecos o Egipto, cuyas exportaciones "están arruinando" al campo.

Así, ha señalado que los productos que proceden de esos países "no cumplen ningunas condiciones". Mientras que a los agricultores españoles se les exige utilizar sulfatos ecológicos que, en su opinión, "no hacen nada", "lo que traen de fuera lo están tratando con productos que aquí están prohibidos", ha expuesto. A ello se suman unos costes de mano de obra contra los que no pueden competir. "Estamos trabajando a pérdidas y así no podemos trabajar", ha denunciado.