Erial: El asesor de Zaplana le defiende y desmiente al testaferro

Francisco Grau acusa a 'Pachano' de intentar inculpar a Zaplana de las mordidas para evitar volver a prisión.

En la cuarta sesión del juicio del caso ERIAL que investiga al exministro y 14 personas más por presuntas mordidas de 10 millones de euros derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. , ha declarado el asesor financiero de Zaplana, Francisco Grau. El día anterior, 'el Pachano', el amigo de Zaplana y testaferro confeso señaló a Grau como el "artífice" de la trama.

A medida que avanza el juicio, en lugar de esclarecerse las incógnitas, se enreda más aún. Grau, "exaltado" se ha sometido al interrogatorio tenso del fiscal e incluso se ha llegado a encarar con él cuando le ha preguntado por las empresas creadas para esconder el dinero desviado. Con ambigüedad en sus respuestas se ha aventurado a espetar al fiscal declaraciones como "¿estás discutiendo?" "eso no se hace así" o "lo explico que no tenéis experiencia".

En líneas generales ha seguido la estrategia de sus compañeros de banquillo desvinculándose de las mordidas y pasando la pelota. "No le di cinco millones de euros a Barceló (el Pachano)" para que lo ingresara en una cuenta en Andorra, ha negado desmintiendo a Barceló, quien el día anterior aseguró que el acusado le entregó esa cantidad de dinero que era de Zaplana para trasladarlo al paraíso fiscal y evitar declararlo.

Preguntado por la contradicción entre ambos, ha deslizado que Barceló estaría mintiendo ya que cuando compartieron dos meses en prisión le contó que "hará lo que haga falta para no volver" a entrar a prisión. De hecho, el amigo de Zaplana alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar y de ahí se deduce que traicionara su amistad de 50 años con el expresidente ante el juez. Barceló le habría confesado el día anterior a la salida del juzgado que le "han obligado a hacerlo". En cambio, el asesor de Zaplana ha revelado que sí se le ofreció un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que no llegó a aceptar porque "no puedo decir cosas que no he vivido".

Además de los 'papeles del sirio' que revelan la información fiscal de las sociedades presuntamente beneficiarias de las mordidas, el fiscal trata de indagar en la compra de unos pisos. Zaplana negó que fueran suyos en su declaración. Pero 'Pachano' sí se los tribuyó a Zaplana. Preguntado por ello, el asesor se hace un lío. Primero ha manifestado que no ha intervenido en la compra del piso de Núñez de Balboa para después reconocer que sí intervino porque se lo pidió "quien lo compra, que es el señor Barceló".

Así, el relato de Grau ha mostrado más coherencia con el de Zaplana que con el de Barceló. Incluso llega a defenderle: "la información de las cuentas me las da quien las tiene, que es el señor Barceló. No pongo al tanto a Zaplana". El perfil con el que se ha intentado presentar el asesor, es el de un mero intermediario en inversiones de Barceló, algunas de ellas con dinero de los hermanos Cotino, como en la compra de un hotel, La Finca o el piso de lujo de Madid, pero siempre desligándose él y Zaplana de cualquier tipo de irregularidad.