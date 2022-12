La Virgen de los Desamparados ‘se queda’ al Ayuntamiento

El equipo de Gobierno ha aprobado que ‘la Geperudeta’ permanezca en el consistorio, en una mejor ubicación, con la complicidad de Ciudadanos y frente a la abstención del PP y Vox.

El pleno de Ayuntamiento de Valencia ha aprobado, hoy jueves, que la Virgen de los Desamparados, se quede en la casa de los valencianos gracias a los votos de Compromís, PSPV y Ciudadanos. El PP y Vox han decidido abstenerse al considerar que este acuerdo no es “suficiente”. Los 'populares' han reclamado que la Virgen de los Desamparados vuelva ya al edificio consistorial mientras se reforma el Museo Histórico y antes de que acaben las obras.

Este miércoles se conoció que la talla de la patrona de los valencianos se quedará en el Ayuntamiento aunque en una nueva ubicación porque la que ocupaba hasta ahora se convierte en una nueva entrada al Museo Histórico. Esta decisión trascendió tras hacerse pública una iniciativa del ejecutivo local en este sentido y el acuerdo alcanzado con Cs para ratificarlo.

La propuesta del Rialto aceptada por Cs recoge "ante la necesaria modificación del proyecto de remodelación del Museo Histórico, que implica la reubicación de la imagen de la Virgen", el compromiso del gobierno para "estudiar la mejor reubicación posible en un espacio visitable de la casa consistorial”.

“Respeto a los valencianos” o “normalidad democrática”

La portavoz del PP, María José Catalá ha apostado porque la talla regrese al edificio municipal y permanezca en él como "tradicionalmente" ha sido y ha pedido que no esté durante la remodelación del museo "en un almacén, rodeada de plásticos y no en muy buenas condiciones". "Durante las obras se tenía que haber dejado la Virgen en otro lugar visible" como "se ha hecho con la Reial Senyera", ha expuesto. Catalá no ha retirado una moción puesta por los ‘populares’ a esta propuesta al considerar que la idea del Gobierno del Rialto “no es suficiente” puesto que, los ‘populares’, consideran que la talla ya se podría haber ubicado en el edificio consistorial.

El portavoz de Cs, Fernando Giner, ha afirmado que la negociación con el gobierno local "ha valido la pena". "Nuestro objetivo principal es que la Virgen volviera al Ayuntamiento y estuviera en un lugar digno. Aceptamos ese compromiso, vuelve al Ayuntamiento. Quien gana es València y los valencianos. Es importante que en aspectos de nuestra identidad, cultura y tradición haya el mayor acuerdo posible", ha dicho.

"No es un tema de derechas o de izquierdas, de creyentes o no creyentes, sino democrático. La presencia de la Virgen responde a un hecho histórico más allá que de carácter religioso", ha señalado la edil de Ciudadanos, Amparo Picó, que mostrado la satisfacción de Cs por el "compromiso de que la talla vuelva a ser ubicada en un espacio digno —“visible y visitable", ha precisado— en el Ayuntamiento para que pueda ser expuesta”.