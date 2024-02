Policía y Guardia Civil se hartan del "maltrato" de Marlaska y piden su dimisión

Denuncian la falta de medios, el "abandono" en la jubilación y exigen la equiparación salarial y el reconocimiento como profesión de riesgo.

Diversas organizaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han concentrado ante las Delegaciones del Gobierno de toda España para denunciar el "maltrato" del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. En la Comunidad Valenciana, han guardado un minuto de silencio por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en la plaza del Temple y han exigido el reconocimiento como profesión de riesgo, más medios y una equiparación salarial.

El acto ha sido respaldado por el Gobierno valenciano con la asistencia de la vicepresidenta Susana Camarero. También ha contado con el apoyo de PP con la presencia del diputado Miguel Barrachina, el senador Fernando de Rosa y de Vox con los diputados Carlos Flores, Gil Lázaro y Joaquín Alés. En cambio, no ha asistido PSOE, ni Compromís, ni han sido recibidos por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Tras el minuto de silencio, se ha procedido a la lectura de un manifiesto de la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial que representa a más de 150.000 agentes. Exigen una "justicia" que, dicen, "el Gobierno les ha denegado". Y es que una sentencia reconocía la equiparación salarial, pero el ministro Marlaska ha optado por recurrirla.

También han denunciado estar "cansados" de "ser maltratados por el ministro de Interior que nos abandona en el momento de la vida crucial que es la jubilación". "No podemos acceder a una jubilación anticipada", han lamentado. "Ni reincorporarnos al servicio en segunda actividad o reserva", han añadido.

A ello se suma la falta de medios que vienen denunciando desde hace años y que se traduce en tragedias como la acontecida el pasado domingo en la localidad gaditana. "Esto es una desgracia que ya venimos anunciando desde hace muchísimos años, pero nadie pone solución. "En tierra es peor porque, cuando las patrullas intentan parar los vehículos, los narcos van con vehículos todoterrenos robados enormes y les embisten sin ningún tapujo porque no tienen miedo a nada", ha denunciado Eduardo Cano, secretario de relaciones institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La Plataforma ha apuntado a Marlaska como "máximo responsable" de las muertes de Barbate por lo que "pedimos su dimisión".

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Fermín Gimeno ha denunciado que la Guardia Civil y la Policía Nacional son "las únicas fuerzas y cuerpos de seguridad que no están consideradas profesión de riesgo". "La tienen los cantantes, la tienen los actores. ¿Por qué nosotros no? No es justo", ha cuestionado.

Por todo ello, han exigido "que nos escuchen de una vez". La protesta ha servido de antesala a la próxima manifestación programada el día 16 de marzo en Madrid a la que han solicitado la máxima asistencia "del pueblo", así como de guardias civiles y de policías nacionales.

El Consell exige responsabilidades a Sánchez: "Es impresentable"

La vicepresidenta Susana Camarero ha vuelto a trasladar el "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas Barbate y ha mostrado el apoyo del Consell a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Faltan medios, recursos... la equiparación salarial aprobada hace años no ha visto la luz, es una falta de seriedad del Gobierno de España. Camarero ha recordado que la Policía Nacional es la intuición mejor valorada por ciudadanos mientras es "la abandonada del Gobierno".

Desde el Consell ha instado a que "esto no siga pasando" y exigen responsabilidades por la tragedia de Barbate. "Es impresentable que una semana después no haya habido ninguna reacción ni responsabilidad asumida por parte del Gobierno de Sánchez", ha criticado.

Vox pide la revisión del uso del arma

El secretario de Vox Valencia y diputado en el Congreso, Ignacio Gil Lázaro, también ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas y ha destacado que "todos los españoles de bien estamos".

Gil ha avanzado que Vox volverá a exigir en el Congreso de los Diputados la dimisión de Marlaska, a quien ha tildado de "ministro nefasto que carece de todo crédito para seguir al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las que desprecia, miente y no atiende en sus legitimas reivindicaciones".

Además de exigir más recursos, medios o instalaciones "no ruinosas e insalubres", el diputado ha reivindicado una revisión del uso de arma reglamentaria para "evitar calvario de los agentes cuando se ven en la necesidad de hacer uso del arma para garantizar su integridad física y la de terceros".

Desmantelamiento de cuarteles de la Guardia Civil

Ante el inminente desmantelamiento de los puestos auxiliare de la Guardia Civil en pequeños municipios que adelantó ESdiario, el PPCV registrará una iniciativa legislativa en Las Cortes Valencianas en contra.

El portavoz Miguel Barrachina ha explicado que la propuesta 'popular' exige al Gobierno de España, por un lado "respeto" para dejar de cerrar cuarteles y "respeto" en general para "los servidores públicos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que el Gobierno no tiene".

Barrachina ha destacado que el suceso de Barbate "no fue un accidente", sino "dos asesinatos que fueron prevenidos y advertidos pro los propios guardias civiles". Por ello, desde el PPCV exigen la "inmediata" destitución del todavía ministro Marlaska.