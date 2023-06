La primera acción de Catalá como alcaldesa, visitar a la Virgen

Además, la imagen de la Virgen que estaba arrinconada en el Ayuntamiento ha sido trasladada a la Sala Noble.

La visita a la Virgen de los Desamparados ha sido el primer acto del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia con María José Catalá al frente, justo después de haberse alzado con la vara de mando en el pleno de investidura.

María José Catalá, que ha subido al camarín para besar la mano de la imagen de la Virgen de los Desamparados y ha firmado en el libro de la Basílica, ha pedido a la Mare de Déu “que ens ajude a atendre sobretot als més necessitats, i que ens faça humildes i senzills” y así poder “complir el que Tu sempre has volgut per al poble valencià”.

Catalá ha sido recubida por el rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Melchor Seguí. Durante la visita que la nueva alcaldesa de Valencia en representación de la nueva Corporación del Ayuntamiento de Valencia junto a su equipo de Gobierno, ha realizado a la patrona después de recibir la vara de mando de la ciudad: “que la Mare de Déu t’acompanye en esta important etapa que hui comença”

El rector de la Basílica ha asegurado a la alcaldesa de Valencia que “tinga per segur que la Mare de Déu intercedirà sempre per vosté, perquè encerte en el bon govern, en la justícia y en l’equitat, i sobretot, en l’atenció als més dèbils i vulnerables”. Melchor Seguí ha recordado que la Virgen de los Desamparados, entre sus títulos honoríficos tiene también el de alcaldesa de Valencia y ha declarado igualmente que “les portes d’esta Basílica estan sempre obertas per a tots els seus fills” y que desde la Basílica de la Virgen de los Desamparados “la encomanarem sempre a la Mare de Déu”.

Devolver la Virgen del Ayuntamiento a la Sala Noble

El primer gesto, en realidad, ha sido el cambiar de ubicación la imagen de la Virgen de los Desamparados del Ayuntamiento de Valencia, otorgándole un lugar preferente. Un movimiento que simboliza el fin del desprecio a la religión católica que el anterior alcalde nacionalista venía acometiendo desde hace ocho años.

El Gobierno de Joan Ribó la arrinconó en una sala inferior, junto a otras figuras de exposición. Justo en el momento en el que Catalá se ha alzado con la vara de mando, unos operarios del consistorio ya regido por el PP, han trasladado la imagen. La Virgen ha sido colocada en la planta superior, en la Sala Noble.