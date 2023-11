Alucinante: una joven pasea, como un perro, a un chico en el centro de Valencia

Un vídeo viral, que empieza a correr como la pólvora en TikTok, ha generado gran estupefacción al ver como una chico adopta la actitud de un perro ante la sorpresa de los viandantes.

Las redes sociales no dejan de sorprender, hasta tal punto que, el vídeo de una joven paseando a un chico, como si fuera un perro, en una de las calles comerciales más concurrida e importante de Valencia, la calle Colón, ha generado cierta estupefacción en algunos usuarios mientras arrasa en TikTok con casi 2,5 millones de reproducciones.

La usuaria de TikTok, red social que ahora mismo marca lo que es y lo que no es tendencia en internet, Tania López, que en el instante del surrealista momento se encontraba en las ruinas de Colón, no desaprovecho la oportunidad de sacar su móvil y ponerse a grabar, algo que le ha reportado miles y millones de reproducciones. En las imágenes grabadas por la joven se puede ver a una mujer, vestida de oscuro, paseando con una correa, a un hombre, con actitud de perro, que llega a frotarse con una farola haciendo el amago de mear, amenaza con morder a algunos viandantes o, incluso, huele a una chica.



No es la primera vez que un vídeo de estas características arrasa en redes por lo surrealista de esta situación. Probablemente, podría tratarse de una dominatrix, como en los otros casos, que trata a los hombres como si fueran perros, ya que estos sienten satisfacción al cumplir su fetiche de sentirse como un can.



Sin embargo, también hay personas que se disfrazan y comportan como perros al tener "una personalidad canina" reprimida. En Estados Unidos existe un movimiento conocido como "humanos-perro" que se ha popularizado en el país, llegando a organizar quedadas con el objetivo de crear un espacio para reunir a toda la gente que se pueda sentir así.