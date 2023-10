¿Dónde está Bielsa? Puig 'borra' al principal candidato a sucederle en el PSPV

El alcalde de Mislata y líder de los socialistas de la provincia de Valencia ‘desaparece’ de los parlamentos y de las fotos de los dirigentes del PSPV en su acto del 9 d’Octubre en Quart

En política los gestos cuentan mucho, y más cuando tu partido se va a enfrentar a un proceso de sucesión donde hay abiertas muchas opciones. El PSPV-PSOE, aún dirigido por el ex presidente Ximo Puig, está en efervescencia, y a muchos les ha llamado la atención el borrado practicado con el alcalde de Mislata y secretario general en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, uno de los principales nombres que más suenan para postularse a suceder a Puig en el liderazgo del PSPV.

Carlos Fernández Bielsa, pese a ser el líder del PSPV en la provincia de Valencia, no ha intervenido en el acto que el PSPV ha organizado en Quart de Poblet con motivo del 9 d’Octubre, ni tampoco ha posado con los otros dirigentes en la foto oficial. Cuando se presentó el cartel del acto durante la semana, a muchos socialistas les llamó la atención que se incluyeran discursos de dirigentes de menor calibre como el líder de Juventudes Socialistas, Benjamí Mompó, y no a Bielsa pese a estar en su territorio, Valencia.

Las fotos que ha compartido el perfil oficial del PSPV-PSOE o dirigentes como la nueva portavoz, Rebeca Torró, no muestran a Bielsa tampoco junto con el resto de dirigentes socialistas, ni aparece, pese a ser el líder provincial. El alcalde de Mislata sí ha asistido al acto, pero debemos meternos en su cuenta para comprobarlo.

Este borrado de Bielsa de un acto del PSPV-PSOE podría ser casual… o no si tenemos en cuenta el recelo del ximismo hacia el alcalde de Mislata y sus pretensiones de suceder a Ximo Puig frente a otros nombres más próximos al ex presidente. Tras no lograr Bielsa la presidencia de la Diputación de Valencia -que muchos atribuyen, entre otras cosas, a que las decisiones de Puig no ayudaron en nada para pactar con Ens Uneix-, las relaciones están cada vez más enrarecidas.