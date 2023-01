Adiós a los castillos en el Río en Fallas: irán detrás del Palau de Les Arts

Las Fallas de 2023 tendrán un cambio significativo: los castillos y la Nit del Foc no serán en el cauce a la altura del puente de Calatrava, sino que se llevan a una zona detrás de Les Arts

Una de las imágenes típicas de las Fallas, los castillos en el antiguo cauce del río Turia a la altura de la Alameda en entre el puente de la Exposición (el de Calatrava) y el de las Flores, dejará de existir tras 40 años en los que el Ayuntamiento trasladó la Nit del Foc de la plaza del Ayuntamiento a esta ubicación más segura y amplia para el público.

El público ya no se congregará en la Alameda o en la Plaza América y en ambas orillas del antiguo cauce del río Turia para ver los castillos de Fallas y la Nit del Foc, sino que ahora tendrán que desplazarse detrás del Palau de Les Arts, la nueva ubicación que ha anunciado el concejal de Cultura Festiva y presidente de JCF, Carlos Galiana.

Galiana y el diseñador de espectáculos pirotécnicos, Miguel Vidal,han defendido que esta nueva ubicación “es un lugar con más altura y con mucho frontis, 200 metros, para poder disparar” y que al estar a la altura del suelo y no bajo del cauce del río “se podrán ver castillos más artísticos" y los asistentes “podrán contemplar hasta como se disparan las carcasas”.

Sobre los problemas que puede acarrear que la gente tenga que desplazarse hasta la nueva ubicación tras 40 años yendo a la zona del antiguo cauce del río, Galiana señala que se informará sobre el nuevo emplazamiento las veces que haga falta, y que al igual que antes había gente que “le venía más cerca un lugar que otro”, ahora a otras personas les pillará más cerca, pero que “seguro que la gente irá a ver el castillo”.

Galiana ha insistido en que el antiguo cauce del río Turia “no era el lugar más adecuado según los propios pirotécnicos con los que se ha realizado el acuerdo. Ahora en la nueva ubicación no hay que poner elevadoras, si llueve no hay barro, el castillo estará a ras de suelo y el ruido no será problema porque es el mismo que en cualquier otro sitio"

El presidente del JCF también ha anunciado nuevas ayudas para pirotecnia: 8.500 euros para la mascletà, 30.000 para el castillo y 55.000 para la Nit de Foc, que ha calificado como “la Nit del Foc más cara de la historia”. 455.000 euros será la inversión total del Ayuntamiento en pirotecnia. Asimismo, se darán subvenciones a las comisiones fallera para pirotecnia por valor de 75.000 euros, siempre y cuando “disparen pirotecnia de verdad, no de cajas”.

Nueva ubicación de los castillos: