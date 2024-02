Las Sociedades Civiles catalanas y valencianas se unen contra la amnistía

Ambas instituciones abordarán la situación política que atraviesa la nación y pondrán el foco en algunos puntos de unión como la lengua, educación o infraestructuras entre territorios.

El Ateneo Mercantil de Valencia, en su salón Sorolla, acogerá, a las 19 horas, una jornada de unión entre Sociedad Civil Catalana y Sociedad Civil Valenciana en la que se abordará la situación política actual que en estos momentos está viviendo España, haciendo especial hincapié en la Ley de Amnistía que, estos días, ha copado la actualidad. Juan Chapapría, abogado de Sociedad Civil Catalana y CEO del bufete Chapapria-Navarro & Asociados, ha comentado para ESdiario que el objetivo de este evento es movilizar a los socios y simpatizantes de ambas asociaciones para hacer frente a la situación que en estos momentos se está viviendo.

Además, durante la jornada, más allá de cuestiones de derecho enfocadas principalmente a la Ley de Amnistía o el derecho de autodeterminación, se abordarán diferentes cuestiones que son nexos de unión entre ambos territorios, como son las infraestructuras, como fuentes de unión y progreso, donde intervendrá Fernando Mut, presidente de Sociedad Civil Valenciana, y Luis Sendra, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat, o la educación y lengua, temática de la que se encargarán Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana y Julio Antonio García, profesor, experto en lenguas.



Finalmente, y para concluir, Chapapría y Pablo Delago, CEO de Delgado Abogados, hablarán sobre el tema principal que vértebra esta jornada. Preguntado sobre como ve los últimos avances sobre la Amnistía, el letrado de Sociedad Civil Catalana, se ha mostrado bastante optimista pues, a su parecer, "salvo una pirueta de última hora", PSOE y Junts per Catalunya no van a tener mucho margen para llevar a cabo esta petición, sine qua non, que los catalanes pusieron a Pedro Sánchez para investirlo presidente.

Cartel de las jornada