Las izquierdas se protegen en el primer debate electoral

Los candidatos del Botànic Joan Baldoví (Compromís), Ximo Puig (PSPV), y Héctor Illueca (Unides Podem), han seguido con la línea argumental de hacer frente a la "corrupción" del PP y el 2015

El primer debate electoral de la campaña, organizado por la Cadena SER, ha sido un monólogo de ideas de todo lo que se ha podido escuchar en los diferentes actos, de los diferentes partidos, en esta recta final de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, los partidos de izquierdas, representados por sus candidatos a la Generalitat, Ximo Puig (PSOE-PSPV), Joan Baldoví (Compromís) y Héctor Illueca (Unides Podem Esquerra Unida), han mantenido una línea argumental conjunta basada en el retroceso que implicaría para la Comunitat volver al año 2015, cuando gobernaba el PP de la corrupción. El único atisbo de fricción entre los bloques del Botànic ha venido con la financiación, cuando Baldoví ha recriminado a Puig su falta de contundencia con el Gobierno central.



En cuanto a propuestas, el actual Jefe del Consell, ha hecho referencia, como ayer en su discurso de inicio de campaña, ha seguir apostando por atraer a las empresas, pymes e inversiones extranjeras, como se ha hecho durante estos últimos meses, además de seguir apostando por mejorar los indicadores de empleo, ayudar a los agricultores y regantes o continuar realizando políticas de justicia social en pro de los que más lo necesitan.



El exdiputado nacional, Joan Baldoví, se ha mostrado como el único candidato capaz de plantar cara a los intereses de Madrid en pro de mejorar la vida de todos los valencianos y valencianas. “Ni el PP, ni el actual Gobierno, han tenido interés en que los valencianos tengamos una mejor financiación. Si yo soy presidente, no me temblará la mano”, ha sentenciado. Asimismo, el único encontronazo entre los actuales partidos del Botànic se ha producido cuando Baldoví ha interpelado directamente a Ximo Puig por su falta de contundencia a la hora de defender las exigencias valencianas frente al Gobierno Central. “No podemos modular la exigencia de un buen funcionamiento en función de quien gobierne”.



Por último, el candidato a la Generalitat por Compromís ha terminado pidiendo el voto de los valencianos para que, con una mejor financiación, se puedan mejorar sus vidas. “La campaña no va de lo que pasa a 300 km de aquí. Cada voto a Compromís irá a la mejora de la vida de los valencianos y dar un nuevo impulso a ese gobierno del botànic para que sea más reivindicativo y no se plegue a los intereses de Madrid”, concluía Baldoví.



Héctor Illueca, actual vicepresidente de la Generalitat, ha basado sus propuestas en la creación de un modelo productivo que sea socialmente más justo, impulsando la creación de empresas públicas en sectores estratégicos como la alimentación, energía, industria farmacéutica… “Cuando se habla de las grandes empresas, las derechas se olvidan que el concepto de empresa es muy plural”, ha interpelado el candidato de Unides Podem.