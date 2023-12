La lista 'infinita' de los colegios que Compromís prometió y no hizo

La diputada de Vox, Julia Llopis, despliega el listado de las enmiendas de Compromís a los presupuestos: "Una suma de lo que no han hecho en ocho años"

Los grupos de la oposición han presentado 3.000 enmiendas a los presupuestos del gobierno PP-Vox. Una lista extensa de "lo que no han hecho en ocho años", ha retratado la diputada del Grupo Parlamentario Vox, Julia Llopis.

Durante el debate, Llopis ha comenzado su intervención tarareando un villancico: "Como estamos en Navidad voy a comenzar con un villancico popular, ‘Campana sobre Campana y sobre campana uuuuna’… Ni una, ni una sola enmienda que hable de la de calidad educativa ni de la excelencia de los alumnos de esta comunidad".

Compromís ha enmendado "los colegios que prometieron y no hicieron". Por eso la diputada de Vox ha desplegado por sorpresa una tira larga de folios con las enmiendas de Compromís "en las que priman la cantidad, pero no la calidad y son una muestra más de lo que no han hecho en ocho años".

Al acabar su intervención, Llopis se ha retirado a su escaño arrastrando la larga lista de varios metros de longitud por el hemiciclo.