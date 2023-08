Abogacía de la Generalitat: ¿Independiente o en manos del president?

Este órgano tiene la capacidad de instar acciones judiciales relacionadas no solo con casos de corrupción, sino de cualquier otro tipo.

Tras el lío con los profesores, llega un nuevo enfrentamiento entre el nuevo gobierno y la oposición que recuerda tiempos pasados debido a su vinculación con la corrupción. La eliminación del reglamento de Presidencia de la anterior Oficina para recuperar fondos de casos de corrupción, la conocida como Oficina de Recuperación de Activos, ha provocado un nuevo cruce de declaraciones en el que los socialistas acusan de "querer estar con los corruptos" al PP, y el PP acusa al Botànic de "haber politizado" esta oficina "quitándole competencias".



La cuestión, que es realmente de fondo, va mucho más allá debido a la importancia de un órgano que puede servir como herramienta judicial de la administración pública. Mientras en el PSOE creen que lo que ha hecho el PP es suprimir una oficina para la recuperación de dinero público perdido por la corrupción, en el PP defienden que esta institución, que utiliza recursos públicos, no puede estar al servicio de ningún político o president que la utilice en función de sus intereses.



El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha instado al expresident de la Generalitat, Ximo Puig, a explicar "por qué se arrogó competencias que correspondían a la Abogacía de la Generalitat y pisoteó su independencia". Esta declaración fue a consecuencia de unas palabras de la portavoz del PSOE y exconsellera de Transporte, Rebeca Torró, en las que acusaba a Mazón de eliminar con "nocturnidad y alevosía" una oficina que creo Puig para "para recuperar el dinero que el PP nos robó a lo largo de los años".



"Ahora se ha despolitizado y se ha profesionalizado esa oficina, a diferencia del anterior que le quitó competencias para dárselas a los políticos. Este tipo de cuestiones han pasado a depender en su integridad de la Abogacía, sin tintes políticos. Es la Abogacía de la Generalitat el órgano supremo que tiene la capacidad de instar acciones judiciales relacionadas no solo con casos de corrupción, sino de cualquier otra índole", ha defendido el dirigente 'popular'.



En este sentido, el dirigente 'popular' ha recordado que el actual Consell "no solo nombra abogado general independiente, como máximo garante de velar por la legalidad en la actuación administrativa, sino que además se le otorgan plenas competencias para que haga lo que tiene que hacer, sin injerencias políticas de ningún tipo y con total independencia".



Por último, ha señalado que Torró "puede estar tranquila porque todas las investigaciones de casos judiciales seguirán adelante, también las del hermano de Ximo Puig por cobros a la administración presuntamente irregulares o los posibles sobrecostes cargados a la administración por suministro de material Covid".



"Igual lo que no quiere es que lleguemos hasta el final, porque tiene pánico a la verdad de su gestión y tiene miedo a que un profesional independiente audite las cuentas del hermano del expresidente", ha concluido.

Carlos Mazón, en declaraciones a los medios durante el día de hoy, ha querido hacer referencia a las acusaciones del cierre de esta oficina negando que se "haya cerrado nada" y hablando de la que, ahora, según palabras del president, la abogacía de la Generalitat "va a recuperar cualquier cosa que sea patrimonio de los valencianos, incluido cualquier asunto relacionado con el hermano del presidente o con los materiales COVID que algunos se olvidaron de reclamar".