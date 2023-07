¿Y ahora...cuántas Españas son?

Me da en la nariz que va a haber bloqueo. Los socialistas y Yolanda no van a permitir que gobierne Feijóo por mucho que diga que ha ganado las elecciones

Yo no me voy a meter en el análisis del número de votos de cada uno porque hay periodistas especializados, politólogos, sociólogos, estadísticos… que sabrán hacerlo mejor. Sería imprudente por mi parte entrar en camisas de once varas con subidas y bajadas de votos y posibilidades de permanencia de cada líder en su puesto, subido en el machito, después de lo que tantos han considerado una debacle.

Como hombre de la calle, un anciano al que solo le importa - como elemento esencial para el voto- la garantía de las pensiones y por eso mismo, la creación de empleo y de riqueza, voy a dar cuatro ideas que nacen de mi noche haciendo zapping y cambiando de cadena todo el rato para ver qué decía cada uno.

Feijóo se ha llevado un chasco de los que hacen época. Ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Subido con su corte de pelotas en el carro vencedor, - todos se veían ministros o secretarios de estado por lo menos- ha dado por hecho que el partido estaba ganado de sobra y se ha relajado. Ha dado una patada lateral a Abascal cuando todo el mundo sabía que lo iba a necesitar sí o sí para formar gobierno en cualquier circunstancia. El propio Abascal lo omitió en el debate mientras que los otros candidatos dejaron bien claro que no se había presentado - alegando lumbalgia, como los absentistas de toda la vida- cuando en realidad era miedo a que lo identificaran con Vox, con el que ha pactado aquí, allí y más allá. Estoy convencido de que la ausencia de ese debate a cuatro, le ha costado seis o siete sillones en el Congreso. Otros cuantos escaños en la Carrera de San Jerónimo le ha costado su falta de claridad en el asunto de las pensiones. Lo de la mochila austriaca no cuela, lo de las hipotecas inversas para sobrevivir, tampoco. Los abuelos no somos imbéciles del todo y aunque Feijoy ha arramblado con las ruinas de ese bluf llamado Ciudadanos, le ha faltado un puntazo para poder organizar una mayoría absoluta con el resto de la derecha. Las pensiones son esenciales porque somos diez millones de abuelos y los planes han demostrado ser una estafa más gorda que la Gescartera aquella. Te vuelves loco ahorrando, el ahorro no te rinde una mierda y, cuando vas a sacarlo, tienes que computarlo como un nuevo ingreso. Negocio redondo para todo abuelo arruinado.

Sánchez, al final, no va a tener que cesar a Tezanos, el gran manipulador y cocinero de encuestas. No se ha equivocado tanto y los socialistas se parten de la risa viendo a los populares sacar pecho ficticio en los balcones hablando de la mayoría social que los arropa y su pretensión de formar gobierno para cumplir “con la voluntad de los españoles” mientras se ven caras de circunstancias y se oyen gritos de Ayuso, Ayuso. Sánchez, que de tonto no tiene un pelo, ha ido desde el primer momento de la mano con Yolanda y hasta se han sacado de la manga la publicidad de esa horterada color de rosa llamada Barbie. Sánchez se ha presentado en coalición como una izquierda conjunta mientras Feijóo abjuraba de Abascal, sabiendo de sobra que tendría que contar con él.

Ahora todos andamos con el alma en un hilo. Hasta el amor de mi vida ha dormido agitada, mal, dando vueltas y vueltas en su ser de derechas porque soñaba con un triunfo sonado de su opción. Yo la consolaré.

El alma en un hilo se concreta en una pregunta: ¿Qué precio van a exigir los independentistas para apoyar un gobierno que les deje campar a sus anchas? Los Bildus, los Esquerras catalanes, los peneuves - que son tan independentistas como los bildus pero de derechas- lo tienen claro: van a estrujar al estado hasta el limite de lo imposible. Con eso hay que jugar.

¿Cuántas Españas nos quedan? Antonio Machado se quedó muy corto. Españolito que vienes/ al mundo te guarde Dios/ Una de las dos Españas/ ha de helarte el corazón.

Se quedó corto Machado. Hay España de izquierdas y España de derechas. España de ultra izquierda y España de ultra derecha. Hay España independentista catalana e independentista vasca y, dentro de estas, metidas a la fuerza y con calzador, de izquierdas -Bildus y esquerras- y de derechas - peneuves y puigdemones-. Y ya van ocho por lo menos sin contar a otros especímenes incluidos los diez millones de abuelos que, si fuésemos sensatos, nos preocuparíamos por las pensiones mucho más de lo que lo hacemos.

Me da en la nariz que va a haber bloqueo. Los socialistas y Yolanda no van a permitir que gobierne Feijóo por mucho que diga que ha ganado las elecciones. Sánchez cavaría su propia tumba y pasaría a la historia como un Fernando séptimo redivivo si cediera a las exigencias de quienes quieren desguazar el estado. Mucho me temo que, o cambian las cosas, o habrá que votar de nuevo antes de que acabe el año.