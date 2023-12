El Cabañal pierde la ayuda de 10 millones por la falta de ejecución de Compromís

El actual gobierno asumirá "a pulmón" los gastos de las inversiones EDUSI para evitar que se desvanezcan todos los fondos europeos

Este viernes se finaliza el plazo para que el Ayuntamiento de Valencia presente las facturas de las inversiones ejecutadas pertenecientes al fondo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). Una parte de la subvención por valor de 10 millones de euros de estos fondos "se perderá irremediablemente" debido a que el anterior gobierno de PSPV y Compromís solo ejecutó desde 2016 hasta 2023 el 25% de estos fondos destinados a la rehabilitación de espacios del barrio del Cabañal.

Por ejemplo, las obras del proyecto del Centro Cívico del Cabañal estaban paralizadas con el anterior gobierno del Rialto. La primera teniente de alcalde de la ciudad y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha avanzado que en los seis meses de gobierno de PP y Vox han logrado ascender el nivel de ejecución de los fondos al 52%. "Estoy todo el día pendiente de todo lo que me mandan, para que entre lo máximo posible" ha asegurado lamentando que "en seis meses no se puede hacer lo que no se ha hecho en ocho años" y no se podrá recibir parte de la subvención ya que "no había posibilidad de prórroga".

El equipo de gobierno de la ciudad de València, presidido por la alcaldesa María José Catalá y formado por PP y Vox, asumirá "a pulmón" y a través de recursos propios las cantidades necesarias para acabar inversiones iniciadas y previstas de estos fondos. Y además debe finalizarlas contrarreloj, porque deberán estar acabados antes del 31 octubre del próximo año "para no perder toda la inversión" de los fondos europeos. "Lo que no esté acabado se tendrá que asumir por parte del consistorio con el presupuesto del año 2024 y otros recursos", ha afirmado San Segundo. "Había fondos europeos que se nos van a desvanecer", ha apostillado.