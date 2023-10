Mazón descoloca con dos nombres a un PSPV ‘disco rayado’ con la “ultraderecha”

La primera sesión de control deja a los socialistas, sin Ximo Puig, con el discurso del miedo a Vox y al presidente respondiendo con ‘zascas’ como quién vendió a Jorge Rodríguez

Primera sesión de control al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las Cortes Valencianas, y prácticamente ninguna novedad en los discursos con un PSPV-PSOE en el que ha tomado la palabra su nueva portavoz, Rebeca Torró, para repetir insistentemente los mantras del miedo a Vox, mientras Carlos Mazón descolocaba a los socialistas con dos nombres que no gustan en el ximismo: el de Jorge Rodríguez y el de Carlos Fernández Bielsa.

El PSPV, sin Ximo Puig que ha dejado el escaño vacío -aspecto que ha reprochado Carlos Mazón aludiendo que acumula muchos cargos como el de querer ser ministro-, ha centrado su intervención en “la ultraderecha”, repitiendo insistentemente conceptos como “extrema derecha”, “violencia machista” o acusar a Vox de ser “negacionistas del cambio climático”.

Carlos Mazón ha respondido al PSPV no haber hecho nada en los años anteriores por el agua, no haber logrado la ampliación del Puerto de Valencia o no haber hecho caso a la cerámica, entre otras cuestiones, y ha recordado los calificativos que le ha dedicado la actual síndic, Rebeca Torró: “me ha llamado ladrón, secuestrador, vergüenza, amnistía a los ricos y comprar al alcalde Ontinyent”.

Precisamente este último punto, el alcalde de Ontinyent, el ex socialista Jorge Rodríguez, uno de los nombres que más temen en el PSPV, ha sido usado por Carlos Mazón para descolocar a Rebeca Torró -que en el pasado fue su mano derecha-: “comprar al alcalde de Ontinyent... usted a mí, precisamente usted, al que ya le dijeron que fue el PSPV quien intentó comprarlos. De comprar al alcalde de Ontinyent no me puede dar lecciones, de venderlo, sí”.

Carlos Mazón, en su conclusión, ha sacado otro nombre que también escuece entre los ximistas del PSPV: el del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, recordando que no se llevó la presidencia de la Diputación de Valencia, y ha lanzado un "de nada" a la bancada socialista, pues Bielsa se postula para dirigir el PSPV frente al núcleo duro de Ximo Puig.

La vicepresidenta segunda, Susana Camarero, por su parte, ha reprochado a los socialistas de que no les importa el pacto contra la violencia de género y que sólo lo utilizan con fines partidistas. Camarero ha destacado las medidas puestas rn marcha como el comisionado contra la violencia de género y ha concluido con un “dejen de utilizar el dolor de las víctimas y vuelvan al pacto”.