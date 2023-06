‘Tensa’ protesta feminista en la constitución de Les Corts

La ‘tirantez’ de la manifestación se ha incrementado a la llegada de Santi Abascal, cuando las participantes denuncian que se las ha “apartado” del lugar.

La XI legislatura de Les Corts Valencianes inicia, tal y como pasó en Andalucía hace cuatro años tras otro acuerdo PP-Vox, con una ‘tensa’ reivindicación, llevada a cabo por distintas asociaciones feministas, para protestar contra el nuevo Gobierno de la Generalitat al grito de “fuera fascistas de las instituciones”. El pico de tirantez se ha alcanzado tras la llegada de Santiago Abascal, líder nacional de Vox, quien ha manifestado, ante la prensa a su llegada al pleno constitutivo de Les Corts, que se pensaba que las protestas iban contra Pedro Sánchez y la Ley del “solo sí es sí”.

Las participantes en la concentración del colectivo feminista denuncian que se les ha apartado del lugar en el que tenía prevista la concentración y que se les ha "escondido" tras unos maceteros en la calle Navellos. “Él aquí no es nadie, nosotras tenemos siglos de historia. Nos han prohibido estar frente a Les Corts, el organismo que tiene que representar a todos los valencianos y valencianas, el día de la constitución, mientras que a este señor ha venido aquí a ‘pavonearse’ y se le han limpiado las calles, poniéndole una alfombra roja, o verde, y a nosotras nos han tirado detrás de los floreros. Es indignante. Si así van a ser los futuros cuatro años no solo estamos apañadas las mujeres, sino toda la sociedad. Prepárense señoras y señores, estos no se andan con chiquitas”, afirmaba contundente Candida Barroso, portavoz de la Coordinadora Feminista de Valencia, tras ser desplazadas a la calle Navellos.

"Queremos que se nos vea", han reivindicado las feministas, que han recibido el apoyo de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y cabeza de lista del PSPV por Valencia para el 23J; el 'president' en funciones de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig; el candidato de Compromís en las pasadas elecciones del 28M y diputado, Joan Baldoví; la vicepresidenta y consellera de Igualdad en funciones, Aitana Mas, y la consellera de Participación en funciones y coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo.

Santiago Abascal, quien ha asistido a esta jornada constitutiva la XI legislatura de Les Corts, ha afirmado, al ser preguntado por las protestas hacia su persona y partido, que se pensaba que las protestas iban contra la excarcelación de violadores y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Bernabé, que es la autoridad encargada de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, ha remarcado, en declaraciones a los medios de comunicación, que las cuestiones relacionadas con la ubicación y la organización de las concentraciones "suelen pasar a primera hora". "La ubicación de esta concentración era exactamente fuera de las vías de acceso de la calle", ha aclarado, y ha señalado que las feministas están realizando una concentración "legítima y autorizada por la Delegación del Gobierno en esta ubicación -en la final- y están manifestándoe dentro de los términos de la normalidad democrática como no puede ser de otra manera", ha recalcado.

En esta línea, ha insistido que la autorización estaba "exactamente" en el sitio en el que han acabado ubicadas las feministas tras avanzar unos pasos por delante de los maceteros.

"Es cierto que al principio ha habido un momento de tensión porque estaban los maceteros que suponían una barrera, que hemos salvado para que se pudiera ver la pancarta", ha apuntado, y ha destacado que la concentración se desarrolla con "total normalidad" en un día que "desgraciadamente es muy tenso para esta Comunitat".